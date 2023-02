Le gouvernement du Manitoba double son financement de la lutte contre l’itinérance

Dans son rapport « Une place pour tous », le gouvernement du Manitoba présente une nouvelle stratégie pour éliminer l’itinérance. Le plan de 126 millions $ doit notamment permettre d’étendre les heures d’ouverture des refuges et de construire des centaines de logements sociaux.

Ainsi, le gouvernement va investir 58 millions $ supplémentaires pour lutter contre l'itinérance, qui s'ajoutent aux 68 millions $ déjà annoncés au cours de l'année 2022.

L’accès à un logement adéquat, abordable et convenable est essentiel pour aider les gens à sortir de l’itinérance , indique le rapport pour mettre fin à l’itinérance  (Nouvelle fenêtre) .

Le gouvernement prévoit d’ailleurs la construction de 700 logements sociaux au cours des deux prochaines années et vise à faire passer les heures d'ouverture des refuges de 12 heures à 24 heures par jour.

L’élaboration de cette nouvelle stratégie s’est faite après avoir rencontré, en 2022, plus de 400 personnes et groupes à travers la province, y compris des fournisseurs de services, des leaders autochtones et des personnes ayant une expérience vécue, a déclaré la ministre des Familles du Manitoba, Rochelle Squires, lors de la présentation du rapport, mardi.

Dans ses priorités, le rapport mentionne qu'en concentrant les efforts de prévention sur les personnes à risque […], nous pouvons prévenir ou réduire considérablement la durée de l’itinérance .

La prévention de l’itinérance est plus efficace et moins onéreuse que l’intervention une fois que le problème est enraciné , note le rapport.

Un programme va notamment permettre aux personnes dans l’attente pour l’inscription à l’aide à l’emploi de toucher un revenu par l’intermédiaire des organismes communautaires. À ceci s’ajoutent notamment des aides au logement, un programme de lutte contre les punaises de lit et du soutien juridique.

Nous devons nous concentrer sur les besoins et les objectifs uniques de chacune plutôt que d’adopter des mesures universelles , peut-on lire dans le rapport. Le document insiste aussi sur une approche basée sur la personne de la lutte contre l’itinérance.

Prudemment optimiste

La fondatrice et directrice de Saint Boniface Street Links, Marion Willis, regrette l’absence du volet de lutte contre les dépendances dans le rapport présenté par la ministre Squires.

Winnipeg, comme beaucoup d’autres villes au Canada, fait face à une crise de la drogue. Nous devons avoir des stratégies pour lutter contre , remarque-t-elle.

Je suis prudemment optimiste , reconnaît Marion Willis.

Mitch Bourbonnière, intervenant social et travailleur de rue à Winnipeg, accueille favorablement ce nouveau plan. On commence avec une place pour vivre pour après répondre à leurs besoins , souligne-t-il.

Les actions du gouvernement, dont une partie a débuté en 2022, doivent s’étaler sur cinq ans. L’engagement de notre gouvernement à lutter contre l’itinérance ne se terminera pas en 2027, mais se poursuivra jusqu’à ce que tous les Manitobains aient accès à un logement adéquat, abordable et convenable , met en avant le rapport.

Ces actions étaient attendues par les Winnipegois. Dans un sondage réalisé par la Ville de Winnipeg en 2022, seuls 24 % des répondants résidents à Winnipeg estimaient que la Ville en faisait assez pour lutter contre l’itinérance.

Avec les informations de Jérémie Bergeron