Les Blue Jays ont une nouvelle étoile dans leurs rangs

Ricky Tiedemann. Souvenez-vous bien de ce nom, amateurs de baseball, puisque vous risquez de l'entendre de plus en plus. L'espoir des Blue Jays de Toronto cogne à la porte des Ligues majeures et sera une grande étoile, parole de ses coéquipiers.

C'est un vrai crack (the real deal). Tout son arsenal en fera un as, un lanceur de première ligne , confiait le releveur Jordan Romano lors du passage de Radio-Canada au camp d'entraînement de la formation torontoise en Floride à la fin février.

J'ai été ébloui. Complètement ébloui. J'aurais aimé être son agent , racontait à son tour le voltigeur Kevin Kiermaier à un confrère du Toronto Star.

« Il va être là pendant longtemps et il va dominer. Je peux presque vous le garantir maintenant. » — Une citation de Kevin Kiermaier

Le Californien au sourire d'un blanc immaculé n'a que 20 ans. Un choix de troisième tour des Blue Jays lors du repêchage amateur 2021 de la MLB, il a fait ses premiers pas dans le baseball de haut niveau l'an dernier, passant vite du niveau A au AA. Les experts s'accordent pour dire qu'il sera un lanceur régulier avec les Jays en 2024, mais certains s'avancent et lui prédisent quelques départs dans les Ligues majeures dès cette année.

Quoi qu'il en soit, à son premier camp professionnel, et ce, en tant que joueur invité, l'impression qu'il laisse est sans équivoque.

Les joueurs aiment son esprit compétitif et la façon qu'il attaque les gars [au monticule]. C'est exactement le genre de choses qu'on recherche chez un très bon lanceur , résumait l'entraîneur des lanceurs Pete Walker après sa première sortie en matchs simulés.

Tiedemann est un joueur invité au camp d'entraînement des Blue Jays. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Ce dernier prône toutefois la prudence à l'endroit de son jeune poulain. Tiedemann est, certes, le plus bel espoir de l'organisation torontoise, mais il ne veut pas le presser d'atteindre les Majeures.

En ce moment, on n'accorde pas trop d'attention au fait qu'il soit la ''prochaine sensation''. Je veux simplement qu'il fasse le camp, qu'il touche à ce niveau, qu'il côtoie des joueurs des Majeures et qu'il comprenne ce que ça prend pour gagner à ce stade , disait-il.

Je veux qu'il pose des questions à (Kevin) Gausman, (José) Berrios, (Chris) Bassitt [et Alek Manoah]. Qu'il les côtoie est la chose la plus importante en ce moment. Il a un talent énorme. On le sait tous, mais il a encore du travail à faire.

En tout cas, Tiedemann, considéré comme le 32e plus bel espoir de tout le baseball majeur, ne s'enfle pas la tête avec tout le bien qui se dit de lui. Jordan Romano peut en témoigner.

Chaque fois que je lui parle, il est modeste. C'est un bon gars. Je veux dire par là qu'il est confiant, mais d'une bonne façon. Il n'est pas arrogant ou quoi que ce soit du genre. Il a confiance en qui il est et il maîtrise bien la situation. Je sais qu'il y a beaucoup de pression sur les jeunes comme lui, de grands espoirs, mais il s'en tire à merveille jusqu'ici , expliquait-il.

Un joueur confiant et travaillant

Le principal intéressé confiait au micro de Radio-Canada qu'il se sent prêt à lancer dans les Ligues majeures dès maintenant. Il l'a démontré à son premier départ en match présaison en retirant Javier Báez, des Tigers de Détroit, avec une balle rapide filant à 99 milles à l'heure (159 km/h), vitesse qu'il n'avait encore jamais atteinte lors d'un match.

Pour moi, il s'agit simplement de travailler sur mon endurance pour aller plus loin dans les matchs. C'est l'aspect le plus crucial à mes yeux. Si je peux passer trois fois à travers l'ordre des frappeurs, ce sera une bonne chose, particulièrement dans les Ligues majeures. C'est ce qu'on veut que je travaille ici aussi, mais je crois assurément que je peux faire des retraits sur des prises maintenant.

Mettre les pieds dans le vestiaire des Blue Jays tous les matins n'en demeure pas moins impressionnant pour le jeune artilleur.

Tous les matins, nous avons une rencontre à 9 h et tous les joueurs sont présents. Puis, tu regardes autour et tu vois tout ce talent dans une même pièce. Je suis pas mal certain que tout le monde dans notre équipe est un joueur étoile alors c'est un peu fou , décrivait-il. Ces gars sont comme des Dieux pour nous [les plus jeunes] alors je fais du mieux que je peux et j'essaie de n'atteindre aucun d'entre eux! Je me concentre sur le fait de lancer des prises et je prends un jour à la fois pour me préparer pour la saison.

Il a été annoncé lundi que Tiedemann entamera la saison 2023 dans les ligues mineures avec l'une des filiales des Blue Jays, mais il pourra continuer de lancer dans des matchs présaison d'ici là. Le calendrier préparatoire des Torontois s'étire jusqu'au 28 mars.