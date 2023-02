Les Oilers envoient Jesse Puljujarvi en Caroline

Cet échange permet aux Oilers de libérer trois millions de dollars sur leur masse salariale, une somme importante alors que l’équipe est sur le marché pour acquérir un défenseur avant la date limite des échanges dans la LNH , vendredi.

Nous n’avons pas fait un échange pour faire l’acquisition d’un joueur , a mentionné le directeur général des Oilers, Ken Holland, quelques minutes après la transaction, nous avons libéré trois millions de dollars de notre masse salariale.

Questionné à savoir s’il avait espoir de pouvoir améliorer la défense de son équipe avant vendredi, Holland a répondu qu’il espérait que l’échange de Puljujarvi soit un premier pas en ce sens.

Un départ inévitable

Ken Holland avoue avoir eu beaucoup de discussions afin d’acquérir un défenseur, mais la plupart des équipes avec qui il a discuté ne souhaitaient pas faire l’acquisition d’un joueur sous contrat.

Parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre avec leur masse salariale, les Oilers doivent se départir d’un joueur s'ils veulent en acquérir un autre. Étant donné son contrat d'une saison et de trois millions de dollars, Puljujarvi était souvent ciblé comme l'un des joueurs qui allaient quitter les Oilers.

J’ai contacté Jesse et son agent il y a deux semaines en lui disant que nous souhaitions le ramener avec l’équipe l’an prochain, mais pour un salaire moindre. Les deux hommes n’étaient pas contre l’idée d’une baisse de salaire, mais nous ont répondu qu’un nouveau départ serait préférable , a confié Holland.

Le grand attaquant finlandais de 24 ans connaît une saison difficile. Il n’a inscrit que 5 buts et récolté 9 aides en 58 rencontres. Il présente un différentiel de -11, le pire chez les Oilers cette saison, mais est le meneur au chapitre des mises en échec avec 112.

En 317 rencontres avec les Oilers, il a marqué 51 buts et ajouté 61 aides. Il a aussi inscrit 5 points en 20 matchs de séries éliminatoires.

Jesse allie bien taille et talent, et il ajoutera de la profondeur à notre groupe d'attaquants, a déclaré le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, par voie de communiqué. Il connaît déjà certains de nos autres joueurs finlandais, et nous considérons qu'il se greffera parfaitement à notre équipe.

Jesse Puljujarvi a été le choix de premier tour des Oilers (quatrième au total) lors du repêchage de 2016.