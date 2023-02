Menace de grève générale illimitée chez les chauffeurs d’Autobus Matanais

La trentaine de membres affirme que les négociations n’avancent pas avec l’employeur, Autobus Matanais, qui est membre du Groupe La Québécoise.

Les principaux points en litige, selon le syndicat, concernent les salaires. Il revendique notamment une bonification des salaires et un salaire équitable entre tous les chauffeurs selon leur nombre de circuits effectués.

Selon la présidente par intérim de la CSN au Bas-Saint-Laurent, Pauline Bélanger, les chauffeurs de Matane sont moins payés que les autres chauffeurs d’autobus scolaire de la province.

Ce sont des horaires coupés, il y a une rareté de main-d’œuvre et lorsqu’on est en région, pourquoi être moins payé qu’ailleurs au Québec pour le même travail, avance Mme Bélanger. L’équité salariale, c’est important.

« Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait ça toute leur vie et il faut reconnaître le travail que ces chauffeurs-là font. » — Une citation de Pauline Bélanger, présidente par intérim de la CSN au Bas-Saint-Laurent

Pauline Bélanger explique que les syndiqués demandent 10 % d’augmentation en rattrapage salarial. Ils revendiquent également une hausse de salaire de 30 % sur trois ans.

Nos chiffres ne sont pas pris à la légère, on a fait nos devoirs et nos études pour aller voir ce qui se faisait ailleurs et on est en droit, selon nous, de demander ces augmentations-là , ajoute-t-elle.

En août dernier, juste avant la rentrée scolaire, le gouvernement du Québec a conclu une entente avec les transporteurs scolaires de la province.

Selon Mme Bélanger, ces ententes prévoyaient une bonification entre 15 et 30 % des contrats des transporteurs scolaires. La CSN considère que ces augmentations leur permettent d’octroyer de meilleurs salaires et que les chauffeurs ont droit à leur part.

Elle souhaite obtenir un appui du Centre de services scolaire (CSS) des Monts et Marées, mais également des parents. On veut que [les parents] comprennent bien que c’est un enjeu important et que si [les chauffeurs] partent et s’en vont travailler ailleurs, on ne réglera pas le problème , indique Pauline Bélanger.

Le CSS des Monts et Marées est prêt

Le Centre de services scolaire des Monts et Marées ne souhaite pas commenter le conflit actuel.

Le directeur général du CSS , Alexandre Marion, assure toutefois qu’en cas de grève, une ponction financière sera faite au contrat du transporteur. L’argent sera redistribué aux parents qui auront à transporter leurs enfants à l’école.

Alexandre Marion, directeur général du Centre de services scolaire des Monts-et-Marées. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Boris Firquet

Le directeur général ajoute aussi que le conflit ne concerne pas le transporteur de la Vallée de la Matapédia et les petits transporteurs privés de la Matanie. Cette menace de grève ne concerne que le circuit scolaire de la MRC de La Matanie.

Au moment de publier ce texte, l’entreprise Autobus Matanais n’a pas voulu commenter la situation. Le Groupe La Québécoise et le ministère de l’Éducation de leur côté, n’ont pas donné suite à nos demandes.

Avec les informations de Jean-François Deschênes.