COVID-19 : taux de positivité le plus élevé depuis le 28 août au N.-B.

Un peu plus de 20 % des tests PCR effectués entre le 19 et le 25 février se sont avérés positifs.

La publication de ces nouvelles données survient alors que le groupe de chercheurs Ressources COVID-19 Canada indique que le Nouveau-Brunswick a l’indice de risque le plus élevé au pays. L’indice de risque dans la province s’élève à 9,2 et est classé sévère . La moyenne nationale est 6,4.

Le groupe de chercheurs qui se penche sur les données liées à la COVID-19 partout au pays calcule cet index en fonction du nombre d’infections, de l’étendue de la propagation, de l’effet sur le système de santé et du nombre de décès.

Le groupe estime qu’un sur 49 Néo-Brunswickois a présentement la COVID-19 et qu’entre 13 000 et 18 000 autres personnes la contracteront cette semaine.

Six décès de plus que la semaine précédente

La santé publique fait état de neuf décès liés à la COVID-19 entre le 19 et le 25 février, soit six de plus que pendant la semaine précédente.

Depuis le début de la pandémie, la COVID-19 est responsable du décès de 834 Néo-Brunswickois, soit plus d’un sur 1000.

Pour ce qui est des admissions à l’hôpital, elles sont passées de 20 à 11, alors que, pour les soins intensifs, elles sont passées d’une à deux.