La relâche à l’Observatoire de la Capitale

L’Observatoire de la Capitale offre une vue imprenable sur la ville de Québec. Situé au 31e étage de l'édifice Marie-Guyart, soit à 221 mètres d’altitude, il est reconnu comme l’édifice offrant le plus haut point de vue sur la Capitale-Nationale. Jusqu’au 17 mars, pour la période de la relâche, des visites commentées y sont proposées aux familles et aux groupes scolaires afin de découvrir, notamment, son parcours Horizons.

Denis Girard habite à Québec depuis 1973. Son petit fils de Montréal est venu le visiter durant la relâche.

C’est la première fois qu’on vient ici. C’est très très beau. Et j’imagine que l’été, c’est encore un autre point de vue! , relate-t-il.

L'Observatoire offre une vue panoramique vers le Vieux-Québec, Lévis et l'île d'Orléans. Photo : Radio-Canada

Un groupe scolaire de l’École des Ursulines de Québec visite les lieux en compagnie d’un guide- accompagnateur. Ce dernier décrit le parcours Horizons et le panorama qui s'offrent à eux, le tout en ponctuant ses récits d’anecdotes.

Des jeunes visitent le parcours découverte «Horizons» à l'Observatoire de la Capitale. Photo : Radio-Canada

La jeune Pénélope Gaudreault, une élève de 5e année, retient entre autres de sa visite, une évocation de la légende du boulon d’or, selon laquelle un boulon en or aurait été mis en place dans la structure du pont de Québec lors de sa cérémonie d’inauguration, au début du XXe siècle. Toutefois, il n’aurait jamais été retrouvé.

Il [le guide-animateur] avait dit que sur le pont de Québec, il y avait comme de l'or qui était caché, mais ce n’est pas vrai. C’est comme une petite rumeur. [...] Une légende urbaine , note la jeune fille.

De son côté, son camarade, Étienne Lavoie a appris quelque chose à propos du célèbre Château Frontenac.

Avant, moi je ne savais pas que le Château Frontenac, c’était l'hôtel le plus photographié du monde.

Sophie Desgagné, qui enseigne à l’École des Ursulines, parle d’une belle sortie qui a permis à ses élèves d’apprendre tout en s’amusant.