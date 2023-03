Se désintoxiquer de la politique, un sevrage difficile

Nous avons approché plusieurs ex-députés pour discuter de leur désintoxication de la politique, mais la majorité d'entre eux se sentaient encore trop fragiles ou gênés de se confier publiquement. Dans certains cas, leur défaite remonte pourtant à plusieurs années.

Leur engagement politique leur a procuré de l'adrénaline sept jours sur sept. La pédale au fond, entre les travaux parlementaires à Québec et les événements dans leur circonscription. Une vraie drogue!

La vie politique n'est pas de tout repos pour nos parlementaires, entre un agenda bien rempli, des allers-retours entre le Parlement et leur circonscription, etc. La vie après la défaite électorale peut être une lourde épreuve. Si le sevrage se fait naturellement pour certains, pour d'autres, c'est le trou noir. Au-delà des indemnités, plusieurs réclament des programmes de soutien psychologique afin de les aider à redonner un sens à leur vie. Reportage de Véronique Prince

Le sevrage imposé par une dégelée est vertigineux pour certains. Dépression, idées noires, séparation… Ils sont bien plus nombreux qu’on ne le pense à être atterrés par leur défaite.

Un ancien député m’a déjà dit : "Je ne sais pas si on s’en remet totalement un jour" , nous confie Marc Carrière, autour d’un café avec son amie.

Les deux anciens élus libéraux en Outaouais se sont soutenus l’un et l’autre après avoir perdu leur circonscription. Marc Carrière a subi la défaite en 2018, après dix ans à l’Assemblée nationale. Pour Maryse Gaudreault, le revers est survenu aux élections de l’automne dernier, après 14 ans en tant qu'élue.

« J’ai pris ça tough! Je l’ai pris un peu personnel. On a tous des réflexes différents. Moi, ç'a été plus de m’isoler. J’ai pas mal coupé tout contact à l’époque, une coupure instantanée! J’avais besoin de ça. De toute façon, le téléphone ne sonne plus. C’est vraiment un choc! Du jour au lendemain, c’est brusque. Les organismes n’ont plus affaire à nous. C’est un nouveau député. Même tes chums t’appellent moins parce qu’ils sont mal à l’aise. » — Une citation de Marc Carrière, ex-député libéral de Chapleau

Son ancienne voisine de circonscription ajoute : Moi, il m’inquiétait des bouts! Je l’appelais, je lui écrivais…

Marc Carrière avoue qu’il vivait un peu en ermite. Il s’est en quelque sorte coupé du monde en restant dans la forêt durant une bonne partie de l’automne suivant sa défaite. Pratiquer la chasse, une de ses passions, l’a aidé à traverser son deuil politique.

Dans une journée normale de député, tu reçois une centaine de courriels, des appels, des textos… Après la défaite, à 10 h le matin, j’avais tout fini! J’avais nourri mes chevaux et je m’étais entraîné. Je me retrouvais à jouer au solitaire, en me disant : "Voyons, ça n’a pas de bon sens!" , explique-t-il en faisant un signe de la main pour indiquer qu’il était en train de virer fou.

Quand on se porte candidat, il faut être prêt à toutes les éventualités et ne rien prendre pour acquis… Mais le lendemain matin, je vais être honnête avec vous, j’ai tellement pleuré! , raconte Maryse Gaudreault.

Elle trouve que l’Assemblée nationale manque de sensibilité à l’égard des élus défaits. On ne nous donne pas assez de temps pour réaliser ce qui nous arrive et nous poser. On vient de vivre une campagne électorale, c’est très épuisant! Le lendemain, déjà, il faut retirer les pancartes. On a dix jours pour fermer le bureau de comté , explique-t-elle.

Perdre une élection est difficile pour tous les candidats, convient Mme Gaudreault, mais ce l’est probablement davantage pour les vétérans de la politique. Même s’ils ont l’impression d’avoir répondu aux attentes de leurs citoyens, c’est parfois leur parti qui n’inspire plus confiance. Ils se font rejeter en même temps que leur formation.

« On parle beaucoup des conditions de travail des élus, quand ils sont élus. Mais je pense qu’on devrait parler aussi des conditions humaines de quelqu’un qui a passé 15 ans de sa vie au Parlement et qui, du jour au lendemain, n’est plus dans le portrait. » — Une citation de Maryse Gaudreault, ex-députée libérale de Hull

Un sujet tabou

La transition est aussi douloureuse pour les élus fédéraux. Le leader du gouvernement en Chambre à Ottawa, Mark Holland, a touché le fond du baril après sa défaite en 2011. Il a révélé publiquement avoir fait une tentative de suicide.

« C’est tellement difficile de trouver une raison de vivre, parce que c’était tellement une passion! C’était mon rêve quand j’étais jeune. Ça a été tellement dur pour moi à ce moment-là. » — Une citation de Mark Holland, leader du gouvernement à la Chambre des communes

Mark Holland avait subi la défaite face au conservateur Chris Alexander en 2011. Il a réussi son retour en politique en 2015. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Mark Holland compare la défaite à un traumatisme dans la vie d’un parlementaire. Selon lui, le nombre d’anciens élus en détresse est bien plus élevé qu’il n’y paraît. Il nous confie que plusieurs l'ont d’ailleurs contacté après son témoignage.

Malgré sa traversée du désert, Mark Holland a décidé de se représenter en politique quatre ans plus tard, en 2015, avec succès. Réélu en 2019 et en 2021, il tente d’enseigner l’équilibre aux nouveaux élus et de le pratiquer lui-même. Il leur conseille d’éviter de tout miser sur la politique au détriment de la vie personnelle, pour que la défaite fasse moins mal. Il milite aussi pour que les élus obtiennent un meilleur soutien de leur institution.

Généralement, je pense que notre système manque de compassion. Des groupes d’anciens parlementaires pourraient définitivement jouer un meilleur rôle. Ils pourraient partager leur expérience auprès de ceux qui viennent d’être défaits. Il pourrait aussi y avoir un meilleur soutien psychologique , précise M. Holland.

La Chambre des communes du Canada offre des services d’orientation ou de requalification aux élus défaits qui doivent changer de carrière, mais il n’existe aucun programme d’aide psychologique pour eux. Nous n’avons reçu aucune réponse à nos questions à cet effet.

Du côté de Québec, un comité d’ex-parlementaires s’est penché sur la question l’automne dernier. La présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, affirme que des agents de liaison contactent les élus défaits pour faire la promotion de ce type de programme.

« Il prévoit entre autres une somme pouvant aller jusqu’à 1700 $ pour que l’ex-parlementaire puisse aller chercher de l’aide s’il en ressent le besoin. Quand je parle d’aide, ça peut être des psychologues, des thérapeutes ou même des orienteurs. » — Une citation de Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale

Tous les députés qui se sont confiés à nous ne connaissent pourtant pas l’existence du programme. Ils affirment plutôt avoir été contactés au sujet de leur allocation de départ. Je n’ai reçu absolument aucun appel , déplore Maryse Gaudreault.

En effectuant une recherche ailleurs dans le monde, ce genre de programmes d’aide ne semble pas exister non plus dans les autres législatures. Soit le sujet est tabou, soit personne ne s’est vraiment encore penché sur la question.

La vie après la politique

Comme la politique est une drogue, Marc Carrière a fait une rechute. Il s’est présenté à nouveau comme candidat en 2021, cette fois en politique municipale, et a été élu préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Il a beaucoup hésité à le faire, mais le fait de gagner l’a réconcilié avec la politique.

Je pense que j’en avais besoin. Moi, je suis un grand sportif. J’ai fait des sports de haut niveau, donc le goût de la victoire, j’aime ça et je m’investis , dit-il.

Maryse Gaudreault a dû faire une croix sur 14 ans de politique après sa défaite. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Quant à Maryse Gaudreault, elle s’investit dans l’art de la courtepointe. Retourner dans les tribunes de l’Assemblée nationale? Non! , affirme-t-elle. Je me retrouve avec moi et je n’ai plus l’impression d’être responsable de tous.

Après autant d’années en politique, elle tente de s’adapter à sa nouvelle vie. Les gens ne savent pas trop comment agir. Les citoyens viennent me voir au supermarché pour me demander comment ça va avec des airs d’enterrement. Je leur réponds que je vais bien! , dit-elle en riant.

Elle n’a cependant pas totalement décroché. Je suis encore très branchée sur la période des questions et sur l’actualité. Je ne ferai pas de coupure. La politique active fait partie de ma vie depuis 22 ans, alors ça fait partie de moi , constate-t-elle.

Rendre les défaites politiques plus humaines devient nécessaire, selon les élus qui ont accepté de nous parler publiquement ou anonymement. Tous sont d’avis que les institutions doivent y réfléchir pour attirer les meilleurs candidats, y compris ceux, plus jeunes, qui devront poursuivre leur carrière après une inévitable défaite. Parce que tant la victoire que la défaite font partie de la politique.