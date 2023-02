Une école francophone pourrait bientôt voir le jour à Tor Bay en N.-É.

Un an et demi après avoir été reconnue comme membre à part entière de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, la communauté acadienne de Tor Bay souhaite que les ayants droit de la région puissent – pour la première fois – aller à l’école en français.

La communauté acadienne de Tor Bay située sur une carte de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Le CSAP a officiellement endossé cette demande samedi, lors d’une rencontre à Halifax. Il a également demandé la création d’une nouvelle école francophone sur la péninsule d’Halifax.

C’est de quoi qu’on attend depuis longtemps. Je crois que les parents vont être très très enthousiastes de ces démarches , croit la directrice générale de la Fédération des parents de la Nouvelle-Écosse, Nicole Dupuis.

Une lutte de longue date

Dans la communauté de Tor Bay, cette nouvelle étape représente une grande victoire pour les francophones.

Ça représente une réussite. On a lutté depuis l’existence de notre communauté. On n'a jamais eu d'école en français. On n’aurait jamais cru que c’était une possibilité. Et les gens nous contactent presque chaque jour en demandant de l’information , explique Nicole Avery Bell, la fille de Wade Avery qui se bat pour l'éducation en français dans sa région depuis 40 ans.

Le ministère doit encore approuver le projet. Et s’il va de l’avant, les élèves pourront aller à l’école en français dès septembre 2023 dans un bâtiment qui existe déjà. Un local doit encore être identifié pour accueillir l’école.

Pour la région de Tor Bay on a jusqu’à date 42 familles qui s’intéressent à commencer une éducation en français. Donc on est dans le processus d’identifier un site pour pouvoir permettre une rentrée en septembre , explique le directeur général du CSAP , Michel Collette.

Le directeur général du CSAP, Michel Collette. Photo : Gracieuseté : CSAP

Il va de soi que ce ne sera pas une nouvelle école. On ne réussit pas à construire des écoles si rapidement, mais ce sera une solution intérimaire pour au moins commencer le programme et travailler avec la province pour une solution permanente , explique-t-il.

Nicole Avery Bell s'attend à une réponse favorable de la part du ministère.

On est optimiste. Je ne peux pas imaginer que le ministre va dire non. Ce sont des ayants droit, des Acadiens qui n’ont jamais eu la chance d’aller à l’école en français. J’aimerais voir la prochaine génération avoir le droit et l’opportunité d’apprendre le français chez nous , espère-t-elle.

Avec des informations de Rebecca Martel