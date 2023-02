Un gilet des Canucks spécialement créé pour honorer Gino Odjick

Le logo du gilet que porteront les Canucks de Vancouver le 2 mars prochain a été conçu par son cousin Jay Odjick, un artiste et écrivain lui aussi originaire de Kitigan Zibi. Il représente l’oiseau-tonnerre.

L’oiseau-tonnerre représente notamment une personne qui suit son chemin tout en encourageant les autres membres de la communauté, dont les jeunes, à suivre le leur et avancer malgré les obstacles , illustre-t-il.

Jay Odjick pose avec le chandail d'échauffement des Canucks de Vancouver qu'il a conçu. Photo : Gracieuseté Jay Odjick

L’artiste a tenu à choisir un symbole qui possède une signification pour toutes les nations autochtones du Canada, pas seulement les Anishinabeg. Selon lui et les proches de Gino Odjick, ce dernier était un protecteur de ses semblables.

Il était considéré comme un joueur dur, mais c'était dans l’unique but de défendre ses coéquipiers , rappelle-t-il.

Un symbole rassembleur

Selon l'artiste et écrivain, c'était important de trouver un logo qui permet d’inclure autant les autochtones de l’est que de l’ouest du pays.

« Les gens de Vancouver ont accueilli Gino, en ont fait un des leurs et je voulais que le logo représente cette grande famille d’adoption, à l’image de la vie de Gino. » — Une citation de Jay Odjick

Pour concevoir le logo, Jay Odjick a commencé par dessiner une roue de médecine, puis il a ajouté le numéro 29 que portait Gino Odjick dans la Ligue Nationale de Hockey (LNH). Il a également dessiné huit plumes qui représentent les huit années où Gino Odjick a joué avec les Canucks de Vancouver.

Et, par la suite, j’ai ajouté l’oiseau-tonnerre que l’on retrouve sur le devant du gilet , explique l’artiste.

C’est aussi sa mémoire qu’ils vont revêtir avec l’oiseau-tonnerre , indique-t-il, rappelant au passage que le père de Gino Odjick portait le numéro 29 à l’école résidentielle.

Une cérémonie importante pour la famille de Gino Odjick

La famille de Gino Odjick vit durement son absence à cette soirée à laquelle l’ancien dur à cuire aurait aimé assister. Cette date avait été choisie bien avant sa disparition.

« Maintenant, nous y ajoutons une célébration de la vie de Gino afin de souligner son héritage et tout ce qu’il a apporté au monde du hockey. » — Une citation de Jay Odjick

Gino Odjick était un athlète autochtone animé d'un très fort sentiment d’appartenance vis-à-vis de sa communauté, de son équipe et de ses fans.

L’oiseau-tonnerre qu’était Gino s’est enraciné au Canada et vivait sans frontières au bénéfice des jeunes et des fans du Canada , rappelle son cousin.

Il m’a inspiré et encouragé dans ma carrière d’artiste en insufflant le rêve et la réussite , souligne Jay Odjick, pour expliquer comment à travers ses actions et sa manière d’être Gino Odjick était un exemple.

Une soirée dans la paix et l’honneur

Jay Odjick fait valoir que son cousin se battait pour défendre l’héritage autochtone en soi, au-delà des séquelles des pensionnats et de la discrimination envers les premiers peuples.

J’aimerais que les gens continuent de comprendre et de nous supporter , avait d’ailleurs demandé publiquement Gino Odjick à la suite de la découverte des sépultures de Kamloops, une tragédie qui lui avait brisé le cœur.

Il portait un regard vers les autres avec dignité et force, tout en s’adaptant à sa maladie, mais on n’a pas vu venir sa mort , précise Jay Odjick.