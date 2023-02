Ottawa annonce un programme de réhabilitation du caribou dans le parc national Jasper

Parcs Canada explique que la population de caribous des bois, également appelés caribous des montagnes du Sud, est devenue si faible qu’elle ne pourra se rétablir seule sans une intervention externe.

Le programme annoncé consistera à construire une installation d'élevage dans le parc national Jasper, à se procurer des femelles reproductrices et des mâles d'autres populations, et à élaborer des plans opérationnels détaillés pour garantir la santé et le bien-être des animaux.

Les bébés caribous issus du centre d’élevage seront ensuite relâchés dans la nature, dans des endroits où la population de l’espèce nécessite d’être renflouée.

Nous espérons vraiment commencer la construction de l'installation d'élevage dès ce printemps. Ce sera un processus de deux ans. Nous espérons donc accueillir nos premiers caribous au début de 2025 , indique Jean-François Bisaillon, directeur du programme à Parcs Canada.

Selon lui, Parcs Canada a travaillé avec de nombreux experts au cours des dernières années pour trouver des moyens de rétablir les hardes de caribous en déclin dans le parc national de Jasper. Et nous avons déterminé, grâce à ce travail collaboratif, que l'élevage de conservation est le seul outil dont disposent Parcs Canada et le parc national Jasper pour pouvoir arriver à cette fin.

Le caribou des bois est une espèce classée comme menacée depuis 20 ans au Canada. Le parc national Jasper n'abrite plus que quatre hardes comptant chacune une population réduite.

Une mesure « tragique »

C’est une mesure tragique , soutient Carolyn Campbell, directrice de l’Association de la nature en l’Alberta (Alberta Wilderness Association). Elle ajoute qu'elle est cependant nécessaire, même si la situation n’aurait jamais dû en arriver là.

Selon elle, cette situation est le résultat d’une mauvaise gestion, que Parcs Canada tente de corriger depuis le début des années 2000, notamment à travers des mesures consistant à réduire la pression humaine sur l’habitat du caribou et à protéger celui-ci des prédateurs comme les loups, les grizzlis ou encore les cougars.

La mise en place du programme nécessite de signer des accords de collaboration avec des partenaires autochtones, en plus de la collaboration du gouvernement provincial, souligne Steven Guilbeault, le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique.

Le caribou, un patrimoine canadien

Selon Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et député d'Edmonton-Centre, l'investissement dans la protection du caribou est essentiel à la préservation de l'intégrité écologique du parc national Jasper.

Le ministre Steven Guilbeault, qui est aussi responsable de Parcs Canada, ajoute que le caribou est un animal emblématique pour les Canadiens et qu'à ce titre, sa préservation contribue d'une certaine manière à sauvegarder un « patrimoine culturel et naturel commun » aux Canadiens.

« Chaque enfant au Canada peut reconnaître un caribou grâce à l'image emblématique gravée sur nos pièces de 25 cents », souligne-t-il.

Ottawa avait inscrit dans son budget de 2021 un montant de plus de 24 millions de dollars destinés à financer des initiatives de conservation du caribou dans le parc national Jasper, le plus grand parc national des Rocheuses canadiennes.