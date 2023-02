Hospitalisé en Arizona, un Saskatchewanais se retrouve avec une facture salée

Rebecca Fee raconte que le matin du 3 février, sa grand-mère Arlene Lamothe a trouvé son grand-père allongé sur le sol. Il avait subi un AVC et il était paralysé du côté gauche.

Il a été immédiatement transporté par avion au centre médical universitaire de Phoenix. Il a eu beaucoup de problèmes cardiaques après cela. [...] Il est resté aux soins intensifs pendant deux semaines et maintenant son tube respiratoire a été retiré , résume-t-elle en ajoutant qu’elle a fait 30 heures de route le lendemain depuis Estevan pour rejoindre sa grand-mère.

Rebecca Fee précise que la compagnie d'assurance, Croix bleue, ne couvrira ni les frais médicaux ni les frais de déplacement, car Louis Lamothe ne l'a pas tenue au courant d'une modification apportée au dosage de son médicament contre le cholestérol.

L’homme de 72 ans prenait une dose de 10 milligrammes qui a été augmentée à 20 milligrammes.

Ce fut un choc majeur pour nous lorsque les assureurs nous ont dit que nous devions nous débrouiller seuls , se désole Rebecca Fee. Elle note que son grand-père a rempli sa demande d'assurance correctement en indiquant qu'il avait déjà eu une crise cardiaque et qu'il vivait avec une maladie pulmonaire obstructive chronique.

Il n'aurait pas caché un changement de dose. Donc, peut-être qu'il a oublié en tant que personne âgée, ou il n'était même pas conscient de ce changement, nous ne pouvons pas le confirmer en ce moment , ajoute la petite-fille.

Rebecca Fee a fait 30 heures de route depuis Estevan pour être aux côtés de sa grand-mère, Arlene Lamothe. Ses grands-parents passent la moitié de l'année à Yuma, en Arizona. Photo : Radio-Canada / Adam Bent

Arlene Lamothe, 80 ans, précise que son mari est un homme très honnête qui n'aurait jamais essayé d'escroquer qui que ce soit.

Je suis tout simplement dégoûtée par eux [les assureurs]. C'est absolument injuste. Je passe 14 heures par jour au téléphone pour lutter contre l'assurance , mentionne Arlene Lamothe, qui a vendu leurs biens à Yuma afin de faire face aux factures médicales qui s'accumulent.

La famille Lamothe n'a pas encore reçu la facture de son séjour de 24 jours à l'hôpital en Arizona, mais elle pense qu'elle s'élèvera facilement à quelques centaines de milliers de dollars.

« Nous devrons les payer jusqu'à notre mort, je suppose. » — Une citation de Arlene Lamothe, femme de Louis Lamothe

Nous sommes à la retraite et nous ne pouvons pas leur envoyer de grosses sommes d'argent tous les mois. Ils devront prendre ce que nous pouvons payer chaque mois , précise-t-elle.

La famille a lancé une campagne de sociofinancement pour l'aider. Selon Mme Lamothe, son dernier recours sera de vendre la maison familiale à Halbrite.

Vérifiez les règlements vous-même

Dans une déclaration envoyée à CBC /Radio-Canada par courriel, Croix bleue Saskatchewan déclare qu'en raison des exigences en matière de protection de la vie privée, elle ne peut fournir de détails spécifiques sur un cas en particulier. L'assureur précise que les décisions concernant les indemnisations passent par plusieurs étapes et que des experts tant internes qu'externes sont consultés.

Il s'agit d'un processus actif et consultatif dès le point d'achat pour s'assurer que les membres du régime comprennent leur couverture et ses limites ainsi que le processus d'appel en place quand de nouvelles informations émergent qui justifient de revoir une décision de réclamation , écrit la compagnie.

L'assurance voyage est essentielle, et il est crucial que les personnes comprennent ce pour quoi elles sont couvertes et fournissent des informations médicales exactes lors de la souscription. Il est tout aussi essentiel de s'assurer que vous mettez à jour votre assurance lorsque votre état de santé change , ajoute Croix bleue.

Professeur de marketing et d'entrepreneuriat à l’Université McMaster, Marvin Ryder explique que même si la dose du médicament de M. Lamothe a été augmentée d'une fraction de gramme , ce changement est pertinent pour les compagnies d'assurance afin de déterminer le montant de leur couverture médicale.

Même s'il s'agit d'un détail involontaire, c'est suffisant pour que la compagnie d'assurance dise qu'il est important même s'il ne l'est pas à vos yeux , précise Marvin Ryder.

« Ne vous contentez pas d'acheter l'assurance voyage et de supposer que tout ira bien. Vérifiez les règlements vous-même. » — Une citation de Marvin Ryder, professeur à l’Université McMaster

Croix bleue Saskatchewan a plus de 130 000 clients et ne peut fournir une réponse individuelle compte tenu de ce volume. Mais je ne dis pas que l'entreprise n'a pas une part de responsabilité, ici, pour ne pas avoir cherché à obtenir des éclaircissements et à assurer un suivi , ajoute-t-il.

Avec les informations de Pratyush Dayal