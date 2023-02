Nouveau record d’écoutes sur Spotify pour The Weeknd

Le Torontois The Weeknd est le premier artiste à avoir franchi le cap des 100 millions d’auditrices et auditeurs mensuels sur Spotify, a annoncé l’entreprise mardi.

Le chanteur, Abel Tesfaye de son vrai nom, était déjà détenteur du record sur cette mesure de l’audience depuis janvier.

L’Américaine Miley Cyrus figure en deuxième position de ce palmarès, avec plus de 82 millions d’auditrices et auditeurs mensuels sur la plus grande plateforme de diffusion de musique en continu, Taylor Swift la suivant avec 80 millions.

Ce n’est pas le seul record battu par The Weeknd récemment : sa chanson Blinding Lights est également la pièce la plus écoutée de l’histoire de la plateforme suédoise, avec 3,4 milliards d’écoutes. Elle a surpassé Shape of You d’Ed Sheeran en janvier.

Il avait d’ailleurs interprété sa chanson à la mi-temps du Super Bowl en 2021, propulsant du même coup sa popularité.

The Weeknd a lancé en décembre dernier Nothing Is Lost, thème musical du très attendu Avatar 2, qui bat de son côté des records du côté des billetteries de cinéma.