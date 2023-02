Aucun calmar n’a été pêché aux îles de la Madeleine en 2022

Seulement deux pêcheurs parmi les 14 titulaires de permis ont fait des sorties en mer pour tenter de trouver du calmar, sans succès.

J’ai fait une sortie du côté sud des îles et je n’ai rien vu du tout , raconte le pêcheur Réjean Vigneau. Je ne pouvais trouver le calmar à moi tout seul.

Pêches et Océans Canada estime qu’il faudra plusieurs années avant de relancer la pêche au calmar.

C’est une pêche qu’on doit se réapproprier , soutient le directeur du bureau des Îles-de-la-Madeleine, Cédric Arseneau. Il faut retrouver le calmar, puis après ça il faut trouver les engins qui sont capables de le capturer, donc il y a encore beaucoup de recherche à faire pour pouvoir pêcher ce calmar-là.

Cédric Arseneau est le directeur du bureau de secteur de Pêches et Océans Canada aux Îles-de-la-Madeleine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Lors de l’annonce de la relance de la pêche, plusieurs restaurateurs québécois avaient démontré un vif intérêt à s'approvisionner en calmar provenant des îles de la Madeleine.

C’est sûr qu’ils auraient aimé ça, mais on ne savait pas à quoi s’attendre pour cette première année , note la fondatrice de Fourchette bleue, Sandra Gauthier. Force est de constater qu’on n'était pas prêt encore à pêcher le calmar.

Des conditions de pêche contraignantes

Les pêcheurs sont d'avis que les conditions de pêche imposées par Pêches et Océans Canada pour cette première année de relance étaient défavorables à l'exploration et la réappropriation des connaissances liées au calmar, une espèce qui n'a pas été pêchée depuis des décennies près des côtes de l'archipel.

Par exemple, les pêcheurs devaient obligatoirement informer le ministère, à 19 h, la veille d’une sortie en mer, ce qui empêchait les expéditions improvisées.

Le nombre de turluttes, soit le type d'hameçon utilisé pour pêcher le calmar, était aussi limité à 200.

La limite de 200 turluttes était très décourageante et dissuasive , soutient le titulaire de permis de calmar Edwin Quinn, qui n’a effectué aucune sortie en mer.

Les pêcheurs devaient respecter plusieurs conditions qui, à leur avis, rendaient difficile l'acquisition de connaissances sur le calmar. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

De plus, ces turluttes ne pouvaient être mises à l’eau en même temps que d’autres engins de pêche utilisés pour la capture de différentes espèces. Par exemple, un pêcheur ne pouvait profiter d’une sortie en mer destinée à la pêche au flétan pour vérifier en même temps la présence de calmars.

On a des conditions de permis longues comme le bras pour essayer d’aller pêcher le calmar , déplore le pêcheur Ghislain Cyr, qui fait partie des titulaires de permis de pêche au calmar qui ont préféré rester à quai. Avec le prix du diesel, on peut facilement brûler 500 $ sans rien avoir pêché , explique-t-il.

Le pêcheur Ghislain Cyr estime que Pêches et Océans Canada doit élargir l'accès à la pêche au calmar. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Analyse en cours pour assouplir les conditions de pêche

Pêches et Océans Canada n’exclut pas la possibilité d’assouplir les conditions de pêche en 2023, à la suite d’une rencontre tenue avec les pêcheurs de calmar à la mi-février.

On va prendre en considération ce qui a été fait cette année. On va analyser ça et on va voir quel volet on est capable de faciliter pour les pêcheurs , explique le directeur régional Cédric Arseneau. Est-ce qu’on va réviser le nombre de turluttes autorisé? Ça fait partie des scénarios qu’on analyse.

« Il faut trouver le point d’équilibre pour faciliter l’exploration tout en contrôlant les activités de pêche. » — Une citation de Cédric Arseneau, directeur du bureau des Îles-de-la-Madeleine, Pêches et Océans Canada

Les pêcheurs plaident aussi en faveur d’une relance de la pêche récréative au calmar autour des îles de la Madeleine, pour favoriser le partage de connaissances sur la ressource.

Même quand les gens y vont de façon récréative, tu as des références, tu finis par savoir de quelle façon et où les gens en prennent, mais si tu restreins ça à un petit groupe avec des conditions qui n’ont pas d’allure, tu sais bien que le monde n’ira pas , croit le pêcheur Ghyslain Cyr.

Sandra Gauthier, directrice générale d’Exploramer et fondatrice de Fourchette bleue, espère que le calmar madelinot pourra trouver son chemin jusqu'à l'assiette des Québécois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La fondatrice de Fourchette bleue plaide aussi en faveur de la mise sur pied de formation, autant pour les pêcheurs que pour les transformateurs, afin que le calmar madelinot puisse se retrouver rapidement dans les assiettes des Québécois.

Je suis très certaine que les restaurateurs seront au rendez-vous au moment où le calmar va être sur les tablettes, je n'ai aucun doute là-dessus , lance Sandra Gauthier.