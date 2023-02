Tramway : intensification des travaux à la tête des ponts cet été

Les automobilistes n’ont qu’à bien se tenir cet été. Deux chantiers majeurs liés à l’interconnexion des réseaux de transport en commun de Québec et Lévis s’ajouteront bientôt à la tête des ponts, alors que les travaux préparatoires du tramway se poursuivent sur le boulevard Laurier.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a lancé deux appels d’offres ces derniers jours pour autant de chantiers prévus cet été sur l’avenue des Hôtels et le boulevard Laurier, entre l’échangeur des ponts et l’avenue Lavigerie. Les soumissionnaires ont jusqu'au 27 mars pour déposer leurs propositions.

Il s’agit des premiers travaux qui permettront à terme d’assurer l’interconnexion entre les autobus de la Société de transport de Lévis (STLévis) et le tramway de Québec.

L'intersection de l'avenue de Lavigerie et du boulevard Laurier fera l'objet d'importants travaux cet été. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

La facture pourrait atteindre 25 millions de dollars, soit une fraction de la somme totale prévue pour le chantier de l’interconnexion, qui devrait osciller entre 210 et 225 millions. Il est important de noter que ces dépenses sont entièrement à la charge du MTQ et distinctes du budget du tramway.

Un tunnel en préparation

Le ministère des Transports souhaite mettre en place un corridor réservé sur l’avenue des Hôtels pour permettre aux autobus de la STLévis de rejoindre le pôle d’échanges de Ste-Foy en empruntant le boulevard Laurier.

Un tunnel sera notamment construit sous l’intersection entre le boulevard Laurier et l’avenue Lavigerie afin de limiter l’impact des autobus sur la circulation dans ce secteur névralgique.

Le MTQ compte préparer la construction du tunnel en déviant les conduites municipales situées sous l’intersection (réseaux d’eau potable, pluvial et domestique) dès cet été. Le réaménagement du boulevard Laurier entre l’échangeur des ponts et l’avenue Lavigerie est aussi au menu. Des tronçons des avenues des Hôtels et Lavigerie seront refaits.

Le ministère des Transports souhaite par ailleurs lancer un second chantier à l'intersection de la voie ferrée du Canadien National et de l'avenue des Hôtels, plus au sud. Des travaux d'excavation seront menés afin de permettre la traverse de conduites sous la voie ferrée du Canadien National.

Des chantiers simultanés

Le MTQ prévient les éventuels soumissionnaires qu’ils devront coordonner leur travail avec d’autres chantiers actifs dans le secteur.

Par exemple, la Ville de Québec effectue actuellement le déplacement de ses réseaux techniques urbains (câblage et conduites sous la chaussée) sur le boulevard Laurier en prévision de l’arrivée du tramway.

Le réaménagement du boulevard Laurier doit permettre au tramway de circuler sur une plateforme gazonnée. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Le chantier compris entre l’Université Laval et la route de l’Église doit se clore ce printemps, mais le travail se poursuivra ensuite jusqu’à l’avenue Lavigerie.