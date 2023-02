Un premier Salon de l’emploi et des stages au Cégep de Rimouski

Des dizaines de travailleurs en recherche d'emplois et d’étudiants en recherche de stages sont attendus au Salon de l’emploi et des stages. Organisé par le département des techniques administratives du Cégep de Rimouski, c'est le premier événement du genre dans la région.

L’enseignant au département des techniques administratives, Michel Babin, mentionne en entrevue à l’émission Info-réveil que le salon réunit 26 entreprises, principalement dans les domaines de la gestion et de l’administration, mais aussi en santé, en éducation, en informatique et en travail social.

Michel Babin explique que le but initial était de mettre en contact les étudiants du cégep avec des employeurs. L'objectif s'est par contre élargi, étant donné la pénurie de personnel dans la région.

Le salon est ainsi ouvert à tous les chercheurs d’emploi ainsi qu’à tous les étudiants, inscrits ou non au Cégep de Rimouski.

L’enseignant raconte que les entreprises font souvent appel au Cégep pour combler leurs besoins en main-d'œuvre. Beaucoup d'entreprises nous envoient des messages […] et ont des offres d'emploi. D'autres arrivaient et nous demandaient : "Est-ce qu'on peut prendre une heure dans ton cours pour aller présenter notre entreprise? On a des emplois à offrir, puis il y en a beaucoup." Donc on s'est dit pourquoi pas faire un salon de l'emploi , relate-t-il.

C'est la première fois que le Cégep de Rimouski organise un tel salon. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Gagnon

Le Salon de l’emploi et des stages se déroule mardi au grand salon du Cégep de Rimouski, de 12 h à 18 h.