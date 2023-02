Un sans-abri saskatchewanais reçoit la Médaille du jubilé de platine de la Reine

C'est un grand honneur d'être reconnu pour tout ce que j'ai fait pour aider les sans-abri de Meadow Lake , reconnaît le sans-abri de 54 ans.

Le gouvernement de la Saskatchewan distribue 7000 médailles pour souligner des contributions et des réalisations importantes. Ernest McPherson est l'un des 100 citoyens métis qui ont reçu la médaille cette semaine lors de cérémonies spéciales organisées par la Nation métisse de la Saskatchewan.

« Je suis juste tellement heureux d'être ici aujourd'hui, de parler pour eux, d'être reconnu » — Une citation de Ernest McPherson, récipiendaire de la Médaille du jubilé de platine de la Reine

Une reconnaissance qui réjouit également la directrice générale de l’organisme à but non lucratif Meadow Lake Outreach Ministries, Natanis Bundschuh.

C'est formidable de voir quelqu'un de notre communauté recevoir un tel honneur pour s'être surpassé et avoir pris soin de personnes dont il n'est pas obligé de se soucier, mais dont il se soucie , souligne-t-elle.

La directrice générale de l’organisme à but non lucratif Meadow Lake Outreach Ministries, Natanis Bundschuh. Photo : CBC/Bonnie Allen

Un engagement qui fait des émules

À Meadow Lake, une communauté de 5300 habitants à environ 300 km au nord-ouest de Saskatoon, il n’y a pas de refuge ouvert les fins de semaine ou après 16 h la semaine.

Ernest McPherson arpente différents endroits à travers la communauté, comme des ruelles et des bâtiments abandonnés, pour s’assurer du bien-être des personnes sans-abri et éviter qu'elles ne meurent de froid.

Ses patrouilles nocturnes ont inspiré d'autres personnes et stimulé l'action communautaire. En décembre, Meadow Lake Outreach Ministries a ainsi trouvé les bénévoles et les dons nécessaires pour ouvrir Door of Hope, un centre de réchauffement ouvert la nuit.

Ce lieu de réchauffement temporaire peut accueillir jusqu'à 15 personnes lors d'une nuit très froide. Il est prévu de rester ouvert toutes les nuits jusqu'à la fin du mois de mars.

Aussi, une ancienne salle paroissiale a été louée par le propriétaire du concessionnaire automobile PineRidge Ford, Kirt Prete, pour un coût symbolique de 1 $. Il a également fait don de 20 000 $ en espèces.

De son côté, le propriétaire de l'entreprise de construction Meadow Lake Properties, Al MacFarlane, a fait don de 20 000 $ en matériaux et en main-d'œuvre.

Ce refuge d’urgence pour sans-abri de 25 lits, géré par la Meadow Lake Home Plate Coalition, sera opérationnel dès l'hiver prochain.

La Ville de Meadow Lake a, quant à elle, mis à jour ses règlements de zonage pour permettre l'installation du refuge et a fait don de lits provenant d'une ancienne maison de retraite.

L'ancienne salle paroissiale qui sera transformée en centre d'hébergement d'urgence. Photo : Radio-Canada / Bonnie Allen

En outre, la coalition a aussi reçu une subvention importante de la Nation métisse de la Saskatchewan pour lancer un programme de logement de transition.

Entre-temps, Ernest McPherson avait réussi à trouver refuge dans une roulotte posée sur un support, qu'il avait acheté en ramassant des canettes et grâce à des dons, mais cet abri a brûlé. Il est donc de nouveau dans la rue, avec les personnes qu'il aide.

Par contre, il peut maintenant trouver refuge au centre de réchauffement pour la nuit. Il l'espère qu'un refuge d'urgence pour sans-abri ou un logement de transition seront aussi accessibles dans un avenir proche.

Avec les informations de Bonnie Allen