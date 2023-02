Deux effondrements en huit jours à un chantier de construction de condos de luxe

Une partie de la structure d’un immeuble en copropriété en construction à Welland, dans la région du Niagara, en Ontario, s’est affaissée une première fois le 18 février et une seconde, dimanche dernier.

Personne n’a été blessé lors du dernier affaissement, selon un communiqué de la Ville de Welland. Le promoteur immobilier du projet Upper Vista Welland, Evertrust Development, indique que les deux affaissements se sont produits dans la même zone.

Le reste de l’immeuble est intact , selon un communiqué d’Evertrust Development.

Le ministère du Travail de l’Ontario a bouclé le terrain après le premier effondrement pour des fins d’enquête. L’accès au chantier reste interdit. La Ville a également donné l'ordre de remédier à la situation concernant le bâtiment dangereux. Les causes de l’effondrement ne sont pas encore connues, selon la Ville.

Le promoteur dit surveiller le chantier et suivre tous les protocoles en attendant le rapport du ministère pour procéder aux réparations nécessaires le plus rapidement possible .

Ce rendu architectural du Upper Vista Welland montre à quoi devrait ressembler l'immeuble de cinq étages au bord du canal Welland après la construction. Photo : Site Internet d'Evertrust Development Group

Le projet d’immeuble en copropriété de cinq étages Upper Vista Welland, au bord du canal Welland, est décrit, sur le site Internet d’Evertrust Development, comme l’un des premiers à offrir des condos de luxe dans la municipalité.