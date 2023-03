Des drogues de plus en plus toxiques provoquent davantage de surdoses à Thunder Bay

Cela a été un mois très difficile pour la communauté , affirme Jennifer Lawrance, directrice des services de santé des centres de santé communautaire NorWest, qui gère Path 525.

Dans les centres de consommation supervisée, les gens peuvent utiliser des drogues illicites qu'ils ont achetées dans la rue, en présence de professionnels de la santé qui peuvent aider à traiter et à inverser les effets d'une surdose.

Jennifer Lawrance est directrice des services de santé des centres de santé communautaire NorWest. Photo : CBC / Logan Turner

Depuis l'ouverture de Path 525 il y a quatre ans, personne n'est décédé d'une surdose sur place.

Mais l'organisme a répondu à 67 % de surdoses supplémentaires en 2022 par rapport à l'année précédente.

Au bureau de santé du district de Thunder Bay, 114 décès présumés liés à la drogue ont été signalés en 2022.

Bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à l'année précédente, les surdoses suivent une trajectoire ascendante.

Je pense que la réalité actuelle est que nous sommes en crise, donc des ressources sont nécessaires pour faire face à ce qui se passe actuellement , affirme Mme Lawrance.

Plus d'inconnus dans les drogues de rue

Le taux croissant de surdoses est attribué en grande partie à la nature inconnue de ce qui se trouve dans les substances de nos jours.

En octobre, le centre a intensifié les tests de dépistage de drogues avec un nouvel équipement qui utilise un laser pour analyser les substances.

Les tests du mois dernier ont donné des résultats choquants : seuls 11 % des échantillons de cocaïne contenaient uniquement de la cocaïne, et plus de la moitié des échantillons ne contenaient aucune cocaïne.

De nombreux clients pensaient qu'ils avaient acheté des drogues auprès d'un revendeur fiable, indique Keesha Bauer, coordonnatrice des services de consommation et de traitement de Path 525.

Si vous n'avez pas de tolérance aux opiacés et que vous utilisez cette cocaïne, vous mourrez , dit-elle.

De nombreux échantillons contenaient également un agent appelé phénacétine, un analgésique interdit au Canada depuis 1973, après qu’on eut découvert qu'il causait des dommages aux reins et au foie ainsi que le cancer.

Les clients du centre de consommation supervisée peuvent obtenir de l'équipement neuf pour la consommation de drogues. Photo : Radio-Canada / CBC/MICHAEL MCARTHUR

Mme Bauer estime que les bars devraient s'assurer qu'ils ont de la naloxone à portée de main pour inverser temporairement les effets des surdoses d’opioïdes.

Vous pouvez obtenir un lot [de drogues illicites] qui est OK. Le lendemain, vous allez chercher un lot et ce n'est peut-être pas OK. C'est juste la réalité de l'approvisionnement imprévisible en drogue qui existe à Thunder Bay en ce moment , affirme Mme Bauer.

Les substances les plus courantes que les gens apportent pour les faire tester sont le fentanyl, la cocaïne et les méthamphétamines.

Rendre l'approvisionnement plus sûr

Outre la vérification de drogues illicites, les travailleurs de la santé cherchent à proposer des options plus sûres.

Le programme pilote d'approvisionnement plus sécuritaire de Path 525, financé par Santé Canada, est en cours depuis plusieurs mois.

Une douzaine de clients remplissent des ordonnances d'approvisionnement plus sûres au centre, et 45 autres reçoivent des services complets.

Mais la province ne couvre pas les substituts de médicaments qui sont aussi puissants que ceux que les gens achètent dans la rue, ce qui signifie qu'ils sont moins efficaces, indique Mme Lawrance.

Le projet pilote se déroule jusqu'à la fin de septembre.

Même si elle aimerait que cela soit prolongé, Mme Lawrance affirme qu'il pourrait être plus efficace pour les établissements de soins primaires de proposer des programmes d'approvisionnement plus sûrs.

De nombreuses personnes qui consomment des drogues ont des problèmes de santé plus larges qui pourraient être mieux traités par des professionnels en soins de santé primaires, dit-elle.

À l'origine, il était prévu d'exploiter des centres de consommation supervisée Path 525 dans deux secteurs de Thunder Bay, mais cela ne s'est pas encore produit.

Je pense qu'aux niveaux provincial et fédéral, il faut qu'il y ait un appétit pour examiner la crise des opioïdes et ce qui doit se passer à court et à long terme, et fournir les ressources nécessaires dans les communautés pour aider à faire face à ce qui se passe , affirme Mme Lawrance.

