Comment bonifier la prestation de décès sans faire bondir les frais funéraires?

Le tiers des familles compte uniquement sur la prestation de décès pour payer les frais funéraires, a soutenu la Corporation des Thanatologues du Québec lors des consultations sur le Régime des rentes du Québec.

Pour éviter leur endettement, la CTQ exhorte le gouvernement d’augmenter la prestation à 5866 $ et de l'indexer par la suite, afin de rétablir un soutien financier convenable . Une bonification a également été demandée par le Conseil du statut de la femme, la FADOQ et la CSN lors des consultations.

En 1996, la prestation de décès maximale pouvait atteindre 3540 $, mais la moyenne remise était de 2571 $. L’année suivante, la prestation a été fixée au montant unique de 2500 $, imposable, pour tous les cotisants répondant aux critères.

Selon la CTQ , les frais funéraires moyens se situent entre 4500 $ et 7500 $. La prestation de décès actuelle ne paie que pour le minimum, c'est-à-dire le processus de traitement du corps, la crémation directe et la remise des cendres à la famille. Pour aider la famille durant cette période difficile, la corporation suggère un mécanisme pour permettre aux familles de désigner l’entreprise funéraire en tant que mandataire et bénéficiaire de la prestation de décès .

Le gouvernement se dit sensible au sort des familles qui traversent un deuil. Leur venir en aide, s’il y a lieu, doit cependant se faire dans les limites de la marge de manœuvre dont dispose le régime, soit 400 millions $ par année, nous dit-on en coulisse.

Retraite Québec estime à 358 millions $ par an le coût de la hausse suggérée par la CTQ .

C’est sans compter les autres propositions dans le viseur du ministre des Finances, telles que la cotisation facultative pour les retraités de 65 ans et plus qui retournent sur le marché du travail. Rendre celle-ci facultative coûterait à elle seule la moitié de la marge de manœuvre financière du gouvernement, avait conclu le ministre Girard lors du débat sur le rapport découlant de la commission.

80 % des entreprises funéraires au Québec sont de petites organisations pratiquant à peine 100 décès par année. Photo : Kzenon/Shutterstock

À qui profiterait la bonification?

Le gouvernement serait malavisé de répondre favorablement à la demande de la CTQ , explique de son côté le président de la Fédération des coopératives funéraires du Québec. Alain Leclerc estime qu’une bonification de la prestation de décès s’impose, mais qu’elle devrait être injectée dans les poches des familles et non par l’intermédiaire des entreprises funéraires.

Il soutient qu’il devrait y avoir des garde-fous pour éviter qu'une éventuelle bonification n'entraîne au final une hausse des frais funéraires.

« Parce que l’État donne 2500 $ pour des funérailles, la majorité des entreprises funéraire offrent un produit à 2500 $. » — Une citation de Alain Leclerc, président de la Fédération des coopératives funéraires du Québec

Sérénia courtier funéraire craint également que les entreprises n’augmentent leurs prix advenant une augmentation de la prestation. Il rappelle que le secteur de l'entreprise funéraire se consolide de plus en plus depuis les années 1990. De grandes entreprises américaines et canadiennes ont pris part au marché.

La Fédération des coopératives funéraires estime par exemple à 10 % le taux de décès traités chaque année par Service Corporation International, l'une des plus grandes multinationales dans le domaine funéraire. Souvent les grands groupes n’ont pas tendance à négocier. Les prix sont souvent plus élevés à ces endroits-là , affirme le courtier, Marc Légaré. Il préconise une augmentation de la prestation pour venir en aide aux familles.

« De combien l’augmenter? Là est la question. Peut-être que les demandes qui ont été faites à date sont un petit peu fort de café. » — Une citation de Marc Légaré, président Sérénia courtier funéraire

Dans le terme "entreprise funéraire", il y a le terme "entreprise" , rétorque la Corporation des thanatologues du Québec. Elle rappelle que ces entreprises ne reçoivent aucune subvention et que l’inflation attaque la rentabilité des entreprises. De plus, 80 % des entreprises funéraires au Québec sont de petites organisations pratiquant à peine 100 décès par année.

Cependant, plusieurs maisons funéraires se retrouvent en situation de monopole, soutient la Fédération des coopératives. D’après l'une de ses études, en 2019, treize des 60 villes du Québec comptant plus de 100 décès par année ne comptaient qu’une seule entreprise funéraire pour couvrir le territoire. Et 31 villes n’en comptaient que deux.