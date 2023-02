Un spectacle d’aurores boréales illumine le ciel de la Péninsule acadienne

S'armer d'un peu de patience, avoir un bon appareil photo sur son cellulaire, s’attendre à veiller tard, avoir un ciel dégagé et être au bon endroit au bon moment. Krissy Ward et Mélanie Hébert ont fait tout cela avant de voir un spectacle intense d’aurores boréales dansantes dans le ciel de la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick.

J’étais seulement à l’extérieur de ma porte , se réjouit Krissy Ward, encore fébrile d’avoir pu assister à ce phénomène atmosphérique de chez elle, à l’île Miscou.

Cette aurore boréale a été photographiée à 23 h 38 dimanche soir de la résidence de Krissy Ward à Miscou, dans la Péninsule acadienne. Photo : Gracieuseté : Krissy Ward

Ces jours-ci, les aurores boréales sont intenses dans le ciel, en raison d’une activité solaire plus élevée qu'à l'habitude.

Le phénomène a été signalé à plusieurs endroits dans la Péninsule acadienne et dans la région Chaleur. Dans le sud de la province, certains en ont même vu au nord de Fredericton, loin de la luminosité de la ville.

Le photographe Brad Perry a pu capturer le spectacle d'aurores boréales depuis sa maison de Durham Bridge, au nord de Fredericton. Photo : Brad Perry/Twitter

Des conditions idéales

Krissy Ward avoue observer régulièrement le ciel nocturne à la recherche de ces rideaux verts et rouges dansants. Elle tient compte de la météo, de la clarté du ciel et de l’absence de pollution lumineuse.

Dans ces conditions, ce n’est pas rare qu’elle aperçoive des aurores boréales au large de Miscou. Mais des aussi belles que celles dans la nuit de dimanche à lundi, jamais, jure-t-elle.

« C’est la première fois que je les voyais danser comme ça. J’en ai pleuré un petit peu tellement elles étaient belles. » — Une citation de Krissy Ward

C’était tellement beau et captivant!

À une vingtaine de kilomètres plus au sud, tout près de Le Goulet, Martine Hébert était prête à assister au spectacle.

Je savais avec la page Facebook Aurora Max qu'il y avait des possibilités d'aurore boréale cette soirée-là , raconte-t-elle.

Elle s’est donc rendue à Baie-du-Petit-Pokemouche sur le long de la côte est de la Péninsule acadienne, à un endroit où il y a moins de pollution lumineuse.

La prochain occasion d'observer des aurores boréales serait vers le 6 mars. Photo : Gracieuseté : Krissy Ward

Elles étaient peu visibles à l'œil nu, mais grâce à la caméra de mon cellulaire, j'ai pu capter ces magnifiques moments d'agitation lumineuse dans le ciel! Comme toutes les autres fois où j'ai pu en observer, j'étais très excitée! Nous sommes arrivés le long de la côte aux environs de 23 h 35 jusqu'à la toute fin du spectacle qui s'est terminée vers minuit! , poursuit Martine Hébert.

C’était tellement beau et captivant , raconte-t-elle.

Les périodes d’observation ne sont jamais très longues, indique Krissy Ward. De dimanche à lundi, elle est restée debout de 23 h jusqu’à 4 h. Elle a pris ses photos à 23 h 38. Mais elle a dû attendre à 3 h 30 pour les voir danser comme il faut.

Puis, dans la nuit de lundi à mardi, pas de chance. La lune était trop brillante , regrette-t-elle.

Krissy Ward surveille attentivement les prochaines occasions pour observer d’autres aurores boréales. Selon ses recherches, elle s'attend à un autre spectacle le 6 mars.

Activité solaire accrue

Selon l’astronome amateur Chris Curwin, les Néo-Brunswickois auraient tout intérêt à regarder l’horizon vers le nord ces jours-ci, car le soleil a été très actif la semaine dernière.

Cela signifie une quantité accrue d’activité solaire ou de taches solaires.

Généralement, les taches solaires produisent des éruptions solaires, qui produisent de grandes quantités de plasma solaire, a-t-il mentionné.

Si nous nous trouvons dans le chemin de ce plasma, notre atmosphère est excitée par les particules chargées qui entrent et excitent les atomes d’oxygène et d’azote, et c’est ce qui nous donne nos aurores boréales , explique-t-il.

Avec des informations de CBC