La mère de Jean-René Junior Olivier poursuit la Ville de Repentigny

La poursuite a été déposée mardi au palais de justice de Joliette. Elle réclame à la Ville de Repentigny – responsable du service de police local, le SPVR – plus de 429 000 $.

Jean-René Junior Olivier, le fils de la demanderesse, est mort le 1er août 2021 alors qu'il se trouvait à la résidence familiale, rue de Niagara. C'est sa mère qui, inquiète de son état psychologique, avait elle-même contacté les services d'urgence dans l'espoir de le faire transporter dans un centre hospitalier.

L'homme de 37 ans – qui était effectivement en crise, selon les témoins présents ce jour-là – a été atteint par balles lors de l'intervention policière qui a eu lieu ce jour-là. Des agents présents ont ouvert le feu dans sa direction alors qu'il courait dans leur direction armé d'un couteau.

La famille du défunt et les avocates qui la représentent, Me Wilerne Bernard et Me Marie-Livia Beaugé, reprochent essentiellement au SPVR d'avoir mené une intervention d'une violence inouïe auprès d' une personne noire au statut social précaire , une personne très vulnérable qui avait besoin d'aide .

Des agents à identifier

Les policiers ayant répondu à l'appel ce jour-là sont poursuivis à titre personnel par Marie Mireille Bence, et ce, même si le DPCP a fait savoir il y a deux semaines qu'aucune accusation criminelle ne serait déposée contre eux.

Leur identité n'est toutefois pas connue, la demanderesse affirmant n'avoir reçu ni le rapport d'autopsie ni celui du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) chargé de faire la lumière sur cette affaire.

La Municipalité, pour sa part, aurait manqué à son obligation de dispenser une formation adéquate aux policiers patrouilleurs , selon la poursuite.

Marie Mireille Bence réclame 250 000 $ à titre de dommages-intérêts compensatoires, 100 000 $ en dommages-intérêts punitifs, 50 000 $ à titre de frais d'avocats et 29 389,60 $ en dommages-intérêts pécuniaires, pour un total de 429 389,60 $.

La Ville de Repentigny et le SPVR ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils n'entendaient pas commenter la poursuite.