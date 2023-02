La saison des feux de forêt commence mercredi en Alberta

À la veille du début de la saison, Todd Loewen, ministre provincial de la Foresterie, des Parcs et du Tourisme, indique que l'agence se concentre sur la sécurité des communautés.

Alberta Wildfire dispose de ressources de pointe en matière de lutte contre les incendies dans toute la province , dit-il. Il est important que tout le monde joue un rôle actif dans la prévention des départs de feux de forêt.

En 2022, 61 % des incendies en forêt étaient d'origine humaine, tandis que la foudre aurait déclenché 38 % d'entre eux. Quant au reste, environ un pour cent font encore l'objet d'enquête.

Le nombre annuel de feux de forêt en Alberta a dépassé 1200 en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2021 et 2022. En 2019, un peu moins de 1000 feux ont été enregistrés, et 704 en 2020.

Prévenir les incendies de forêt d'origine humaine

L'organisme provincial chargé de la prévention des feux de forêt stipule que presque tous les feux de forêt du printemps dans la province sont causés par l'activité humaine, ce qui signifie qu'ils sont à 100 % évitables.

Alberta Wildlife a mis en place des mesures pour réduire le risque d'incendie de forêt, notamment en informant le public sur les dangers et en veillant à ce que les permis de feu soient respectés dans les zones forestières, sauf dans les zones de camping réglementées.

Caroline Charbonneau, agente d'information sur les incendies de forêt pour Alberta Wildlife, remarque que le nombre total de feux de forêt causés par l'activité humaine diminue depuis 2018.

[Cette année], on a commencé à embaucher 400 pompiers saisonniers et 300 membres de soutien pour aider avec la répartition des ressources, l'entreposage de l'équipement et la logistique , dit-elle. Ce sont des efforts pour aider à protéger les Albertains et les communautés du danger des feux de forêt.

Caroline Charbonneau indique qu'il est très difficile de faire des prédictions en ce qui concerne les saisons de feux de forêt à venir. Cela se détermine vraiment au printemps, lorsque l'on voit s'il y a beaucoup de pluie ou non , dit-elle. Lorsque la neige fond et s'évapore dans l'air, cela nous laisse sans cette humidité dans les végétaux morts et secs.

« Si la neige fond et est absorbée par la terre, cela change tous les facteurs. » — Une citation de Caroline Charbonneau, agente d'information sur les incendies de forêt, Alberta Wildfire

Le danger d'incendie de forêt au printemps est particulièrement élevé lorsque la fonte saisonnière laisse des combustibles tels que les arbres et l'herbe extrêmement secs et inflammables. L'agente d'information signale que, dans ces conditions, le feu de forêt peut facilement s'allumer et se propager.