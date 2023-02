Moins d’annulations de transport scolaire dans le corridor de la route 11 cet hiver

Après une année record en 2021-2022 dans les districts de Cochrane et de Timiskaming, avec 30 jours où des trajets d'autobus ont été annulés en raison de la météo, les annulations ont été environ deux fois moins fréquentes jusqu'à maintenant cet hiver.

C’est ce que souligne Ryan Hartling, superviseur des transports pour le Service de transport des trois conseils du Nord-Est.

Jusqu’à maintenant cette année, nous avons eu 12 jours avec une annulation d’autobus quelque part dans notre région. L’an dernier, à la même date, c’était 23 jours [avec au moins une annulation].

Le froid extrême a entraîné plusieurs annulations l’année dernière, note M. Hartling, alors que cet hiver, les températures ont été en général plus douces.

Il note toutefois que la tendance est plutôt à la hausse depuis quelques années.

« Il est évident que les conditions météorologiques que nous connaissons chaque année ont une incidence sur le nombre de jours [d’annulation]. » — Une citation de Ryan Hartling, superviseur des transports pour le Service de transport des trois conseils du Nord-Est

Du côté du Consortium de services aux élèves de Sudbury, le nombre de jours d’annulation de transport scolaire est aussi en baisse en comparaison avec l’an dernier.

Le nombre de journées où les autobus ont été annulés sur tout son territoire est passé de 6 l’an dernier à 3 jusqu’à maintenant.

Les autres consortiums contactés n’avaient pas partagé leurs statistiques au moment de la publication de ce reportage.

À la merci de dame Nature et des déneigeurs

Si la décision d’annuler certains trajets d’autobus scolaires en raison de la météo peut causer bien des maux de tête aux parents, les consortiums de services de transport scolaire ont la sécurité de tous au sommet de leurs priorités.

Ryan Hartling explique que plusieurs facteurs sont pris en compte. Dans notre région, les annulations sont généralement à l'initiative de l'exploitant du bus scolaire. Ils ont des personnes qui vont vérifier l'état des routes.

Nous prenons aussi en compte les alertes météorologiques publiques d'Environnement Canada , ajoute-t-il.

« Nous prenons une décision basée sur la sécurité des élèves, du conducteur du véhicule dans le bus, des autres conducteurs sur la route. Si les routes ne sont pas assez bonnes ce matin-là pour que le bus puisse sortir, nous annulons les bus. » — Une citation de Ryan Hartling, superviseur des transports pour le Service de transport des trois conseils du Nord-Est

Le consortium de transport du Nord-Ouest de l’Ontario, qui couvre entre autres les communautés de Kenora et Dryden, a essentiellement la même politique.

Le transport ne sera pas assuré dans toute situation qui ne permet pas d'assurer le fonctionnement des bus en toute sécurité , peut-on lire sur le site de ce consortium.

Ryan Hartling affirme que le niveau de prudence n'a pas changé dernièrement. Nous constatons cependant que les politiques et les pratiques d'entretien des routes ont changé.

Selon Ryan Hartling, que certaines municipalités prennent parfois plus de temps qu’avant pour déneiger certaines voies de circulation. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

L'entretien des routes principales a évolué au cours des dix dernières années environ dans la province , poursuit-il. Il y a une pression en ce moment pour que cela soit plus rapide, et ça nous serait bénéfique.

Ryan Hartling affirme que les commentaires des parents n’ont pas d’influence sur les décisions.

Il ajoute que c’est d’abord et avant tout la responsabilité des parents de s’assurer que leurs enfants se rendent à l’école. Les conseils scolaires offrent ce service et nous devons le réglementer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas prendre l'avis de tout le monde.

Du côté du consortium de transport de Nipissing-Parry Sound, Chuck Seguin, directeur général, affirme que cette année plusieurs annulations de transport scolaire ont été causées par des écarts de températures importants entre deux journées.

Cet hiver, on a vu des journées d'intempéries qui n'étaient pas causés par les grands froids, mais plus par une journée de dégel et gel de pluie. Ensuite, une journée de -5 degrés. Des changements de température de 12 degrés d'une journée à l'autre , explique-t-il.

Les routes sont mouillées, deviennent ensuite de la glace et puis c'est difficile pour les municipalités de de pouvoir mettre assez de sable dans un temps approprié pour faciliter le transport scolaire , ajoute-t-il.

M. Séguin indique que le nombre de journées où tous les secteurs desservis par son consortium sont toutefois en baisse cette année, passant de 13 l’an dernier à 8 pour la même période de l’année.