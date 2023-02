Québec ouvre une enquête sur une série de décès à l’urgence de l’Hôpital du Lakeshore

Cette décision a été annoncée dans une déclaration transmise lundi soir au quotidien The Gazette. Le média montréalais a publié au cours des derniers jours une série de reportages révélant des détails inquiétants sur plusieurs décès survenus à l'urgence.

Les témoignages de membres du personnel, rapportés par le journaliste Aaron Derfel, font état de décès évitables et de tentatives de cacher la vérité entourant ces incidents. Six cas recensés depuis 2019 sont mentionnés dans les reportages publiés par The Gazette.

En réaction, le ministre Dubé a demandé la tenue d'une enquête indépendante sur-le-champ , peut-on lire dans la déclaration obtenue par La Presse canadienne.

Les faits rapportés sont très préoccupants et nous souhaitons d'abord offrir nos condoléances aux familles touchées. Soyons clairs : nous ne faisons aucun compromis sur la santé et la sécurité des patients , mentionne-t-on.

Bombe à retardement

Le cabinet du ministre souligne également qu'un rapport a déjà été rédigé par une médiatrice et déposé en novembre dernier. Ce document soumet une série de recommandations qui seraient en cours d'implantation à l'hôpital. La médiatrice, Marie Boucher, qualifiait alors l'endroit de bombe à retardement tellement les conditions étaient précaires.

Plusieurs mesures ont été mises en place ou sont en cours d'implantation au Lakeshore, comme de placer les personnes à risque suicidaires ou en garde préventive sur des civières visibles depuis le poste d’infirmières. Les recommandations de l'enquête indépendante n'en feront pas exception. Nous ferons un suivi très serré du dossier , assure le cabinet du ministre Dubé.

Parmi les faits troublants révélés par The Gazette, on rapporte le cas d'un ancien policier s'étant enlevé la vie depuis une civière de l'urgence exactement de la même manière qu'il s'y était pris quelques heures plus tôt alors qu'il avait été interrompu par un membre du personnel soignant.

Selon les informations obtenues par le journal, le cabinet du ministre aurait été informé d'au moins trois des décès au moment où ils sont survenus.