Le ping-pong, une vraie passion pour les jeunes sœurs Patry

Le bruit des petites balles blanches qui frappent les raquettes est intense et rapide. Les sœurs Patry se renvoient la balle de façon impressionnante sur une des deux tables disposées dans la salle d’entraînement où elles s’exercent, tous les matins de la semaine, pendant au moins deux heures. Le tennis de table fait partie de leur vie depuis maintenant quatre ans, et leur pratique est devenue plus sérieuse il y a deux ans.

Qu’est-ce qui a bien pu pousser deux jeunes filles de 12 et 15 ans à s’investir autant dans ce sport? Une maman ancienne joueuse, qui a participé à un tournoi et qui pouvait compter sur ses filles comme spectatrices.

On l’a accompagnée au club, puis on a commencé à jouer. Au début, j’ai détesté ça, mais avec le temps et surtout, en jouant avec ma sœur, j’ai commencé à aimer ça , raconte l’aînée, Jasmine.

Cette dernière avoue qu’elle doit parfois justifier sa passion pour le tennis de table. La plupart des gens ne prennent pas ça très au sérieux. Ils disent que c’est un sport que tu joues dans le sous-sol, que ce n’est même pas un sport. Mes amis, ils voient les efforts que je mets, mais pour les nouvelles personnes, des fois c’est dur d’imaginer à quoi ça ressemble parce qu’ils ne sont pas exposés à ça. En Amérique du Nord, ce n’est pas un sport très développé, tandis qu’en Europe, en Asie et même en Amérique du Sud, c’est très très populaire.

Il y a en tout cinq jeunes athlètes de Sherbrooke qui vont participer aux Jeux de Rivière-du-Loup dans les prochains jours en tennis de table. Ils devraient aussi être de la compétition à Sherbrooke, qui sera présentée à l'hiver 2024. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Zoé avait quant à elle l'habitude des sports de raquette. C’est peu commun, je trouvais ça un peu drôle, sauf que je faisais du tennis avant, donc c’était correct , soutient celle qui s’apprête à vivre ses premiers Jeux du Québec à Rivière-du-Loup dans les prochains jours. La cadette des Patry est d’ailleurs classée deuxième au Québec dans la catégorie des 14 ans et moins.

« Il y a quatre ans, j’ai commencé à jouer sans avoir aucun objectif et là, je suis aux Jeux du Québec et je suis très haut classée. C’est très cool. C’est excitant! » — Une citation de Zoé Patry, pongiste

Zoé Patry est classée deuxième au Québec dans la catégorie des 14 ans et moins. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Elle sera bien accompagnée dans cette aventure, puisque Jasmine compétitionnera chez les 17 ans et moins. Trois autres joueurs feront également le voyage : Antoine Muzzi, Benoit Deletoille et Roberto Flores Ruiz. Ce dernier s’est lancé dans le tennis de table il y a environ seulement un an et demi.

Zoé et Jasmine Patry ainsi qu'Antoine Muzzi (absent sur la photo), Benoit Deletoille et Roberto Flores Ruiz vont participer aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup et devraient participer à ceux de Sherbrooke l'an prochain. On les voit avec leur entraîneur, Marko Medjugorac. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Ouvert à tous

La population sherbrookoise aura certainement la chance de revoir cette équipe à l'œuvre lors des Jeux du Québec 2024. Le Club d'excellence de tennis de table de l'Estrie espère aussi être en mesure d'offrir cette expérience à de nouveaux joueurs. Oui, c’est possible [de participer aux Jeux du Québec]. C’est toujours compliqué d’avoir des équipes complètes, surtout au niveau des filles. Nous, on est chanceux en Estrie, on a deux filles. Je sais qu’il y a beaucoup de régions pour qui c’est plus compliqué d’attirer les jeunes filles. Vraiment, c’est ouvert à tous. [...] Je pense que ça vaut le coup de venir l’essayer , assure l’entraîneur du club, Marko Medjugorac.

L'entraîneur des sœurs Patry, Marko Medjugorac, a commencé à jouer au tennis de table à l'âge de 10 ans au Club d'excellence de tennis de table de l'Estrie. Après s'être exilé pendant plusieurs années en Europe pour pratiquer son sport professionnellement, il est de retour au club depuis trois ans. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

C’est un vieux club. [...] Il a une belle histoire, ce club. J’ai commencé à jouer ici à 10 ans, j’ai eu une carrière internationale et je savais qu’éventuellement, j’allais revenir vivre à Sherbrooke. Ça me tenait à cœur de redonner au club. C’est à moi de redonner aux plus jeunes , ajoute celui qui a habité pendant plusieurs années en Europe pour pouvoir pratiquer professionnellement son sport.

C’est drôle, c’est avec les Jeux du Québec que j’ai vraiment eu la piqûre. J’ai été chanceux, j’ai embarqué sur l’équipe de l’Estrie environ deux ou trois mois après avoir commencé à jouer. [...] J'y suis allé sans trop d'attentes. Finalement, j’ai fini deuxième. C’est sûr qu’à 11 ans, quand tu sors des Jeux avec une médaille, ça motive , se remémore Marko.

« J’espère qu’un jour, on va réussir au ping-pong à avoir un peu ce que l’on commence à avoir au tennis. C’est un sport reconnu mondialement, ça fait plus de trente ans que c’est aux Olympiques. » — Une citation de Marko Medjugorac, entraîneur du Club d'excellence de tennis de table de l'Estrie

Des réflexes... et du temps

Pour réussir au tennis de table, il faut toutefois être prêt à y mettre beaucoup de temps. Selon l'entraîneur, il faut au moins s'entraîner de quatre à cinq fois par semaine.

La table est petite, la balle est petite. Ça prend des réflexes et une bonne vision du jeu. Des fois, c'est donné naturellement, des fois moins, mais c'est comme tout, ça se travaille. Les gens pensent que ça ne prend pas de jambes, mais si on regarde les professionnels, c'est vraiment des athlètes. Ils ne sont pas juste bons au ping-pong, ils sont développés physiquement.

En plus de leur programme sport-études au Triolet, les sœurs Patry ajoutent à leur horaire deux soirées d’entraînement par semaine.

« La meilleure comparaison, c'est comme si tu joues une partie d'échecs en faisant un sprint. C'est vraiment très très mental. Tu dois réfléchir à tout. Puis c'est très très très technique. » — Une citation de Jasmine Patry, pongiste

Jasmine Patry compétitionnera aux Jeux de Rivière-du-Loup dans la catégorie des moins de 17 ans. Elle se trouve parmi les 10 meilleures de sa catégorie au Québec. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Une fois les Jeux de Rivière-du-Loup derrière elles, Zoé et Jasmine vont s’entraîner en vue, notamment, des Championnats canadiens juniors.

Elles ont également, bien évidemment, les Jeux du Québec de Sherbrooke dans leur mire. J'aimerais y participer. Surtout que c'est à Sherbrooke, donc ça va être une belle expérience de le vivre à la maison , dit Jasmine.