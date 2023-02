La Division scolaire Louis-Riel (DSLR) a du mal à faire face à la violence, à l’agressivité et au mauvais comportements des élèves, un phénomène en croissance révélateur de l'ampleur des besoins en matière de santé mentale.

La DSLR affirme ne pas pouvoir répondre aux besoins croissants des élèves qui requièrent des services de santé mentale.

En comparant l’année scolaire 2019-2020 et l’année scolaire actuelle, la DSLR constate une augmentation de 263 % du nombre d’incidents liés à des comportements dangereux ayant donné lieu à une évaluation des élèves par les cliniciens de l’école.

La division n’a pas voulu fournir le nombre spécifique d’évaluations pour ces deux années scolaires.

Ces incidents comprennent des menaces verbales ou écrites, des publications inquiétantes ou préoccupantes sur les médias sociaux et la destruction de biens scolaires.

Selon le superviseur clinique du bien-être et de la psychologie de la Division, Alex Piniuta, il s’agit d’une très grande préoccupation, car ces comportements comportent des risques pour les autres .

Malheureusement, ce n’était pas aussi surprenant que cela aurait pu paraître, car nous avons vu cette tendance et cela correspond vraiment à ce que nous voyons , ajoute-t-il.

Il ajoute que les incidents inquiétants sont en hausse de façon générale, et qu'on ne parle pas seulement des cas plus graves qui conduisent à une évaluation de l’élève.

La violence et les agressions sont plus fréquents, ce qui explique pourquoi la DSLR a mené son évaluation, dit-il. Ce que nous constatons, c’est que les jeunes ont beaucoup plus de mal à gérer les conflits avec les autres , précise-t-il.

La première étincelle est apparue avant la pandémie

Alex Peniuta indique que la DSLR avait déjà constaté, avant la pandémie, une augmentation des problèmes de santé mentale ainsi qu’un besoin accru d’impliquer les services cliniques dans l’évaluation des élèves ayant un comportement dangereux.

La Division reconnaît depuis des années que la santé mentale est une préoccupation croissante chez les enfants et les jeunes, selon Alex Peniuta.

La pandémie a considérablement exacerbé cette situation, et il n’y a pas assez de soutien, que ce soit dans la communauté ou dans les écoles, pour répondre aux besoins croissants , précise-t-il.

Selon lui, de 18 à 20 employés dans le secteur clinique s’occupent des problèmes d’un corps étudiant de plus de 16 000 personnes.

La réalité est que la plupart des gens doivent attendre un certain temps avant de voir un professionnel spécialisé en santé mentale , dit-il.

Des services psychologiques quasi inaccessibles

L’ancien président de la Société de psychologie du Manitoba et clinicien praticien, le Dr Rehman Abdulrehman, milite depuis des décennies, avec d’autres collègues, pour un accès accru aux services psychologiques par le biais du système de santé publique.

Par le passé, j’ai qualifié la santé mentale de géant endormi , déclare-t-il.

Il ajoute que c’est frustrant du point de vue des prestataires de services, car quand ils rencontrent les gens, le problème est souvent aggravé .

Il mentionne qu’avant la pandémie, il y avait une liste d’attente de 18 mois pour ceux qui cherchaient de l’aide dans le domaine public, et que ces soins ne sont pas toujours destinés aux enfants.

Il ajoute que si les temps d’attente sont plus courts dans les cabinets privés, il n’y a toujours pas assez de personnel qualifié pour répondre à la demande.

Même lorsque les gens sont prêts à payer le service, nos collègues sont inondés , explique-t-il.

Alors que la stigmatisation empêchait autrefois de nombreuses personnes de demander de l’aide, le Dr Abdulrehman estime qu’aujourd’hui, c’est le manque d’accès aux services qui est en cause.

Selon lui, le gouvernement doit investir massivement dans les services de santé mentale, notamment en formant et en embauchant davantage de psychologues et en faisant en sorte que les services soient couverts par le système de santé publique.

