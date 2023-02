La neige cause d’importantes perturbations dans le sud de la C.-B.

La neige qui tombe sur le sud de la Colombie-Britannique pour une troisième journée d'affilée cause des annulations de vols, des fermetures d’écoles et des perturbations des transports.

Un avertissement de neige est en vigueur pour le Grand Vancouver, la côte Sunshine et l'est de l'île de Vancouver. Une accumulation de 5 à 10 cm de neige est prévue avec des conditions routières changeantes et une visibilité réduite.

Vers 8 h 30, près de 20 000 foyers étaient privés d'électricité, principalement au sud de l'île de Vancouver, mais aussi sur la côte Sunshine. Le pannes sont liées à la neige, mais aussi aux vents forts.

À l’aéroport international de Vancouver, une vingtaine d'arrivée et de départs avaient déjà été annulées en matinée.

Sur l'île de Vancouver, BC Transit a annulé tous ses trajets mardi matin en raison de la neige et des conditions routières.

Campus et écoles

Les précipitations importantes de neige ont forcé la fermeture de toutes les écoles publiques à North Vancouver et West Vancouver mardi.

Les écoles de la vallée de Cowichan et de Saanich, sur l'île de Vancouver, sont également fermées en raison des intempéries.

Les écoles du Conseil scolaire francophone André-Piolat, à North Vancouver et Des Cascades, à Duncan, sont fermées.

Plusieurs écoles du Conseil scolaire francophone sont partiellement ouvertes, c'est à dire que le transport scolaire est annulé.

Le transport est donc annulé pour ces écoles :

École Gabrielle-Roy, à Surrey

École secondaire Jules Verne, à Vancouver

École Norval Morisseau, à Vancouver

École Anne Hébert, à Vancouver

École Henderson, à Vancouver

École Rose-des-Vents, à Vancouver

École Beausoleil, à Victoria

École Victor Brodeur, à Victoria

École des Voyageurs, à Langley

École Océane, à Nanaimo

École Bois-Joli, à Delta

École des Navigateurs, à Richmond

L’École des Pionniers de Maillardville à Port Coquitlam est ouverte.

Les campus de Surrey et de Vancouver de l'Université Simon Fraser sont fermés mardi matin jusqu'à 10 h et le campus de Burnaby est fermé jusqu'à midi.

Le campus de l'Université de la Colombie-Britannique et celui de l'Université de l'île de Vancouver demeurent ouverts.