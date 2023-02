Imagine Van Gogh serait présenté à Trois-Rivières à l’été 2023

Selon Mario De Tilly, le directeur général d'Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières, les promoteurs en sont venus à une entente avec la Ville de Trois-Rivières, sur le partage de risques. C’est grandiose, il y a beaucoup d’équipement donc on doit pouvoir gérer des risques. On est arrivé à une entente [...]. Ce qui est intéressant, c’est qu’on va pouvoir partager des revenus supplémentaires s’il y en a.

Les promoteurs doivent maintenant négocier avec la Ville pour déterminer l’endroit où sera présentée l’exposition. Mario De Tilly explique que l’endroit doit disposer d’espace en hauteur pour accueillir les immenses écrans, ça prend des systèmes de son, mais s’il n’y en a pas, ils vont en fournir un. Ça prend un espace assez vaste pour contenir plusieurs visiteurs en même temps et ça prend du stationnement pour accueillir ces gens-là.

Le premier d’une série

Le directeur général mentionne que l’entente entre la Ville et les promoteurs ne se limiterait pas à une seule exposition. On discute avec eux pour une kyrielle de shows. Qu’ils reviennent sur une période récurrente. Pas toujours sur le même thème. Les promoteurs ont également produit les expositions Imagine Monet et Imagine Picasso.

La Ville apporte une contribution financière. Ce ne sont pas vraiment des subventions, ce sont des aides financières avec des prises de participation. C’est un promoteur de haut niveau , fait valoir Mario De Tilly.

Les dates de présentations restent aussi à déterminer. Le directeur général d'IDÉ assure qu’elles n’entreront pas en compétition avec les grands événements trifluviens.

