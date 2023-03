Réflexions sur la pensée des Premières Nations au Cégep Beauce-Appalaches

Le Beauceron est riche d’une expérience de 10 ans dans la communauté innue d'Unamen Shipu en Basse-Côte-Nord où il a enseigné au secondaire. Ma famille a grandi là, mes enfants ont été à l’école, on a appris la langue, la culture.

Avec ce bagage qu’il traîne avec lui au quotidien, l’enseignant s’entoure d’amis des Premières Nations qui viennent partager leur savoir durant la session. Médérik Sioui, historien-consultant est l’un d’eux, ils se sont penchés ensemble sur le nom du cours. Il a vu la beauté de nos cultures et de nos nations, il veut le partager avec nos jeunes, mais dans une posture bienveillante.

« On en apprend sur notre ignorance face aux Premières Nations, les préjugés, les stéréotypes, les communautés et l’histoire. »

Le cours en est à sa deuxième année d’existence, 25 étudiants y sont inscrits. La façon dont j’ai construit le cours, je pars de ce qu’ils savent déjà et on le construit avec ça , précise Etienne Gourde.

Chaque étudiant participe aux dialogues. Une étudiante a posé une question sur les stéréotypes à l’égard des autochtones au grand plaisir de Médérik Sioui. J’aime les jeunes qui sont prêts à le dire, les réserves, les hommes violents, les Ski-Doo qui traînent dehors.

« Ça a permis d’aborder ces questions-là et de déconstruire ces mythes et ces préjugés. »

Une vidéo sur l’histoire de Montréal tirée du parcours Cité Mémoire, incluant la vision autochtone, a été présentée aux étudiants pendant le cours, question de leur donner une meilleure perspective historique de la fondation de la métropole québécoise.

C’est un peu déstabilisant pour les jeunes qui arrivent avec une conception de ce qu’ils ont appris à l’école , explique Etienne Gourde. Pour Médérik Sioui, il est important d’expliquer qu’il y a plusieurs perspectives. Les gens pensent que l'histoire est une trame narrative unique , note l’historien.

Des auteurs et philosophes autochtones comme Georges Sioui, Vine Deloria, Taiaiake Alfred et Glen Coulthard sont étudiés.

Les sujets sont nombreux en classe. Les jeunes que j’ai en ce moment, la crise d’Oka, ils ne connaissent pas ça. Pourquoi il y a de la résistance et la réconciliation, c’est à démystifier , lance l’enseignant en philosophie.

Le Cégep Beauce-Appalaches n’a pas hésité à ajouter du contenu pendant l’année avec la présence de conférenciers des Premières Nations pour l’ensemble des étudiants. Ça enrichit grandement notre offre de cours complémentaires , explique Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante au Cégep Beauce-Appalaches.

« On veut former des étudiants et des citoyens complets. Il faut être capable d’informer les étudiants sur la réalité qui les entoure. »