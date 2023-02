Ottawa signe un accord pour utiliser des bateaux de pêche à des fins scientifiques

Le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) a conclu un accord avec l'Atlantic Groundfish Council, qui représente les plus grandes entreprises de produits de la mer dans l’est , pour affréter des navires de l'industrie pendant deux à six semaines par année afin d’effectuer des recherches sur les stocks de pêche et les écosystèmes en Atlantique.