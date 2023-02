Un avis de recherche émis pour retrouver All Boivin

Un avis de recherche est lancé afin de retracer All Boivin. Les policiers de l’Escouade régionale mixte Saguenay demandent l’aide de la population pour localiser l’homme de 33 ans.

Le Saguenéen d'origine mesure 1,83 mètre et pèse 250 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus.

Les personnes qui apercevraient All Boivin sont invitées à communiquer avec le 911. Par ailleurs, de l'information peut être transmise confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

All Boivin est le dernier individu toujours en cavale à la suite de l’opération Radon qui s’est tenue, un peu partout au Québec et en Colombie-Britannique, à la mi-février.

L'opération menée par la SQ et l'Escouade régionale mixte (ERM) Saguenay visait à démanteler un vaste réseau de trafic de stupéfiants. De la cocaïne, du cannabis et près de 100 000 $ en argent avaient été saisis. Selon les policiers, All Boivin serait un acteur clé de ce réseau.

Un mandat d’arrestation avait été lancé pour 13 personnes, dont All Boivin.