Affaire Megan Gallagher : un prévenu plaide coupable d’indignité envers des restes humains

L'un des neuf accusés dans la mort de Megan Gallagher, Ernest Whitehead, a plaidé coupable, lundi, à une accusation d'indignité envers des restes humains, deux ans et demi après la disparition de la jeune femme. Megan Gallagher avait été vue pour la dernière fois à Saskatoon le 19 septembre 2020.

Neuf personnes font face à diverses accusations en lien avec la mort de Megan Gallagher.

Ernest Whitehead a déposé sa reconnaissance de culpabilité par l'intermédiaire de son avocat lors d'une audience devant le juge Brad Mitchell, qui a fixé au 17 mai la date de l'audience de détermination de la peine.

Ernest Whitehead n'était pas présent à la cour, lundi. Le prévenu n'est pas en détention, a précisé la procureure de la Couronne, Tyla Olenchuk.

Cette absence a été critiquée par la famille de la victime qui la qualifie de déshumanisante . Selon le père de Megan, Brian Gallagher, il était important que les accusés nous voient, qu'ils voient ce qui nous a été fait .

Quant à sa belle-mère, Deb Gallagher, elle a déclaré qu'il était irrespectueux qu'il ne soit pas présent. Elle a ajouté qu'Ernest Whitehead avait tenté de s'adresser à eux dans le passé, mais que le tribunal ne l'avait pas autorisé à le faire. Nous aimerions savoir ce qu'il aurait à nous dire , a-t-elle déclaré.

Mercredi, la famille sera de retour au tribunal pour lire les déclarations des victimes lors de l'audience de John Wayne Sanderson, 44 ans, qui plaidera coupable de l'accusation d'indignité envers des restes humains. Mais selon la sœur de Megan, Lindsey Bishop, le fait de venir au tribunal et d'entendre les circonstances de ce drame devient de plus en plus difficile avec le temps.

Je trouve que j'ai entendu tellement de choses que j'en deviens insensible. Je ne peux pas non plus les assimiler complètement, alors je les mets en veilleuse jusqu'à ce que j'aie quelques minutes, quelques jours ou quelques semaines pour pouvoir les accepter , dit-elle.

En novembre, la police a confirmé que les restes humains retrouvés en octobre 2022 dans la rivière Saskatchewan Sud, à 130 kilomètres au nord-est de Saskatoon, étaient ceux de Megan Gallagher.

Quatre personnes ont été accusées de meurtre au premier degré dans sa mort, tandis que d'autres font face à des accusations de voies de fait graves, de séquestration et d'indignité envers des restes humains.

