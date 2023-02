Les aurores boréales présentent un spectacle éblouissant sur la Côte-Nord

Les amateurs d’astronomie ont été servis, tout comme les amateurs de photo.

À Sept-Îles, plusieurs résidents se sont stationné lundi soir sur le chemin du Lac Daigle pour capturer des clichés d’aurores boréales.

La lumière intense des villes qui illumine le ciel rend invisibles les aurores de faible intensité, mais lundi soir, les aurores boréales étaient visibles à Sept-Îles. Photo : Gracieuseté de Runnan Demers

À Fermont, la photographe professionnelle Kathleen Dubé en a profité pour publier sur ses réseaux sociaux quelques photos du phénomène observé dimanche.

Différents outils et une bonne planification permettent de capter les aurores boréales.

Il a des périodes où l’on peut les prévoir. Il y a des sites Internet spécialisés. On en voit beaucoup plus souvent durant l’hiver, parce qu’il fait noir plus tôt , explique le photographe spécialisé en aurores boréales François Tranhan.

Il précise que les amateurs d’astronomie doivent parfois s’armer de patience pour percevoir le phénomène à l’œil nu.

À un moment donné, les aurores boréales sont là et à un autre moment, ça se calme. Les gens vont se dire qu’il n’y a plus d’aurores boréales. Mais, en règle générale, la personne qui va décider de rester pour les observer sera récompensée , lance François Tranhan en entrevue à l’émission Boréale 138.

« Voir des photographies, c’est une chose. Être sur place pour voir des aurores boréales, c’est autre chose. Elles vont danser. » — Une citation de François Tranhan, photographe spécialisé en aurores boréales

Des aurores boréales étaient visibles à Sept-Îles lundi soir. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Stéphanie Émond-Moro, une résidente de Sept-Îles qui a observé le phénomène lundi soir, est du même avis.

J’en avais déjà vu en Alberta, mais elles étaient beaucoup moins intenses et plus basses, près de l’horizon. [À Sept-Îles], j’ai été émerveillée par ce spectacle. De voir les aurores boréales danser dans le ciel est une expérience exceptionnelle , raconte-t-elle.

Stéphanie Émond-Moro et ses amis ont pris quelques clichés du phénomène observé lundi à proximité du Lac Daigle de Sept-Îles. Photo : Gracieuseté de Stéphanie Émond-Moro

Les chances de voir une aurore boréale sont plus élevées quand on se trouve près du pôle Nord magnétique, selon l’Agence spatiale canadienne.

De manière générale, les aurores sont présentes quelques heures après le coucher du soleil, mais sont plus visibles aux alentours de minuit.