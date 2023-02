Bruit dérangeant des VTT dans un quartier : Tracadie a entendu les plaintes des citoyens

Cette décision fait suite au dépôt d’une pétition comprenant une quarantaine de signatures de résidents du quartier concerné situé à l’ouest de la ville.

On y déplore notamment la circulation intense des VTT à tout heure du jour et de la nuit le long de la route, alors qu’il est pourtant interdit de circuler dans la ville après 23 h. Ces véhicules ont ainsi un accès direct à des commerces, dont des stations-service et la restauration.

Depuis 2019, les véhicules tout-terrain sont permis en ville à Tracadie. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Les voies d’accès au centre-ville de Tracadie sont cependant limitées et certains utilisent l’accotement des rues dans des quartiers résidentiels.

Consultations nécessaires

Pour le moment, il n'est pas prévu que l'accès par l’ouest soit bloqué, a indiqué le maire Denis Losier. Cependant, les élus vont prendre le temps de consulter les citoyens et les clubs de véhicules tout-terrain du secteur, le temps de trouver une solution.

L’accès au centre-ville pour les VTT a longtemps créé un débat à Tracadie. Une solution a été trouvée en 2019 en accordant l’accès aux services par la partie ouest, qui est un quartier résidentiel. C’est ce même quartier qui est au cœur du litige.

Denis Losier, maire de la Municipalité régionale de Tracadie Photo : Radio-Canada

En 2021, la ville a ajouté un accès par l’entremise du pont Snowball, au nord de la municipalité.

Nous allons faire nos devoirs et nous n’accentuerons pas le problème , a expliqué le maire Denis Losier. Le conseil municipal ne fait pas la sourde oreille et elle écoute les revendications des citoyens. Mais avant d’autoriser quoi que ce soit, nous allons faire nos devoirs. Il faut penser à une solution qui va favoriser le développement économique sans nuire à nos citoyens.

Une nouvelle voie d'accès

Parmi les solutions avancées, il y a celle d’installer des affiches d’information dans les sentiers et une autre de créer une nouvelle voie d’accès à travers des terrains privés par l’ouest. Pour cette dernière option, il faut l’autorisation des propriétaires, rappelle-t-il.

Mais d’ici là, les citoyens dérangés par le bruit devront prendre leur mal en patience, car le changement d’accès ne se fera pas cet hiver.