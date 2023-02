Exo lance un cri d’alarme pour demeurer à flot

Cette fois, c'est au tour d'exo, le réseau de transport métropolitain, de lancer un cri d'alarme non seulement pour demeurer à flot, mais également pour avoir les moyens d'adapter son offre de service à la nouvelle réalité post-pandémique.

L'organisme public réclame d'abord 29 millions de dollars à Québec pour boucler le budget de cette année, a confirmé mardi son directeur général, Sylvain Yelle, à l'émission Tout un matin, sur ICI Première.

Cette somme fait partie du manque à gagner d'un demi-milliard de dollars identifié par l'Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) pour l'année qui vient, a-t-il précisé.

Afin de faire valoir son point de vue, exo a déposé un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement Legault, a indiqué Sylvain Yelle, mardi.

Des démarches auprès de la vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbault, ont également été faites, a-t-il ajouté, assurant que la principale intéressée avait fait preuve de beaucoup d'écoute .

C'est qu'exo souhaite non seulement convaincre le gouvernement de renflouer ses coffres, mais aussi l'amener à lui octroyer les sommes qui seront nécessaires dans les prochaines années pour adapter ses services aux nouveaux besoins de mobilité , explique M. Yelle.

On le voit, dans les couronnes en particulier, les gens se déplacent moins vers le centre-ville de Montréal [en raison du] télétravail. Mais il y a des déplacements qui augmentent à l'intérieur même des couronnes, et les services actuels ne sont pas adaptés pour ces besoins-là , souligne-t-il.

« Ce qu'on dit, c'est qu’avec le financement [adéquat], on pourrait justement ajouter, développer et modifier les services existants pour répondre à ces besoins-là, qui ne sont pas [comblés] en ce moment, et qui ramèneraient un niveau d'achalandage plus élevé que ce qu'on vit en ce moment. »