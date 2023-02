Une Winnipégoise dénonce la saleté de la chambre de son père en foyer de soins personnels

Une femme de Winnipeg critique l’état de la chambre de son père au foyer de soins personnels Maples, dans la capitale manitobaine. Selon elle, à chaque fois qu’elle lui rend visite, elle trouve la chambre sale, avec de la nourriture périmée et de l’urine sur le lit et le plancher.

Dee-Dee Andrews affirme que pendant chaque visite à Lloyd Bone, son père de 73 ans, elle passe une grande partie du temps à s’assurer que ses besoins fondamentaux sont satisfaits et que sa chambre est propre.

« J’entre là, mon père a faim, il a soif, il y a de l’urine sur son lit, sous son lit, de la nourriture partout. Quelle scène! » — Une citation de Dee-Dee Andrews, fille d'un résident d'un foyer de soins de longue durée

Chaque fois que je vais là-bas, ce que je vois encore et encore et encore, semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, je n’ai pas de mots pour le dire. Une cellule de dégrisement est plus propre que ça! , souligne-t-elle.

Des peaux de banane sont visibles sur le sol derrière le lit de Lloyd Bone, dans une capture d'écran tirée d'une vidéo tournée à l'intérieur de ce foyer. Photo : Dee-Dee Andrews

Son père, membre de la Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi et actuellement sous la garde d’un tuteur, est parfois laissé dans des vêtements imbibés de sa propre urine, dit-elle, et c’est à elle de nettoyer.

Je n’ai même pas l’occasion de rendre visite à mon père. Je suis là pour nettoyer ses fesses, sa chambre. Je lui commande de la nourriture tous les deux jours pour m’assurer qu’il mange un peu plus pendant que je ne suis pas là parce que je dois travailler , ajoute Mme Andrews, qui a des enfants et cumule deux emplois.

Elle indique que son père a été transféré à ce foyer géré par la société ontarienne Revera, après que Parkview Place, un autre établissement de soins personnels appartenant à Revera, a été fermé en 2022.

C’est particulièrement difficile quand on sait tout ce qu’il a vécu en tant que survivant des pensionnats , précise-t-elle.

Un porte-parole de Revera a déclaré qu’il ne pouvait pas parler des détails de cette situation par respect pour le résident et pour des raisons de confidentialité, mais que l’entreprise prenait cette question très au sérieux et travaillait avec la famille pour s’assurer que les besoins en soins du résident étaient satisfaits.

Le porte-parole a précisé que ce problème ne concerne pas tous les établissements Maples.

Site de l’épidémie mortelle de la COVID-19

Ce foyer de soins de longue durée situé au nord de Winnipeg a été le site de l’une des plus importantes épidémies de COVID-19 au Manitoba. Entre octobre 2020 et janvier 2021, 56 résidents sont décédés.

Un examen externe a révélé, plus tard, que ce foyer de soins souffrait d’une grave pénurie de personnel et qu’il ne s’était pas préparé adéquatement et n'avait pas suffisamment de personnel pour s’occuper d’un si grand nombre de personnes âgées malades.

Entre octobre 2020 et janvier 2021, 56 résidents de ce foyer sont décédés à cause de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

D’autres familles avaient dénoncé les conditions de vie de leurs proches dans cet établissement.

Un porte-parole de l’Office régional de la santé de Winnipeg a déclaré dans un communiqué qu’il était au courant de la situation et qu’il était convaincu que les dirigeants de ce foyer travaillaient avec les familles pour résoudre tous les problèmes.

Le personnel des autorités sanitaires visite régulièrement le foyer et aucun problème n’a été relevé lors de la dernière visite , indique le porte-parole.

Jusqu’à ce que le problème soit réglé, Mme Andrews dit qu’elle continuera à nettoyer la chambre de son père et à plaider pour son traitement.

Personne sur Terre ne devrait vivre comme ça , affirme-t-elle.

Avec les informations de Josh Crabb et Bryce Hoye