Ouverture prochaine d’un bureau commercial de la Saskatchewan à Berlin

Le décret pour établir officiellement ce 9e bureau a été signé le mois dernier. Comme l'Allemagne est une puissance manufacturière et possède la quatrième plus grande économie au monde, l'établissement de ce bureau fournira aux exportateurs et aux investisseurs un soutien accru pour explorer davantage les opportunités d'affaires et accroître le commerce , explique un porte-parole du gouvernement provincial.

Selon la déclaration du gouvernement, la guerre en Ukraine a mis en évidence le besoin de produits alimentaires et énergétiques sûrs et stables, en particulier dans l'Union européenne .

En mars dernier, le premier ministre Scott Moe s'est rendu en Allemagne pour discuter de sécurité alimentaire et d'énergie. Son voyage s'est terminé à Kassel, où il a rendu visite à des réfugiés ukrainiens.

Le député Terry Dennis, qui est également secrétaire législatif et responsable des relations entre la Saskatchewan et l'Ukraine, s'est rendu à Berlin avec une délégation, quelques semaines après Scott Moe.

L'Allemagne est un membre clé de l'Union européenne, elle accueille un grand nombre des principales foires commerciales et d’expositions d'Europe, comme AgriTechnica, un événement phare axé sur les ventes pour le secteur manufacturier agricole de la Saskatchewan , ajoute le porte-parole.

Le gouvernement de la Saskatchewan a rapidement accéléré l'ouverture de ses bureaux commerciaux internationaux au cours des dernières années. En 2010, le bureau de Shanghai, en Chine, a été le premier à ouvrir ses portes. Le budget 2022-23 pour les huit bureaux existants et la création du bureau de Berlin est de 12,4 millions de dollars.

Le gouvernement a déclaré que ses bureaux ont joué un rôle dans la signature de protocoles d'entente et d'intention avec des ministères en Inde et aux Émirats arabes unis ainsi que dans la conclusion de marchés pour les entreprises de la Saskatchewan.

Scott Moe en mission séduction en Inde

Scott Moe participe à une mission commerciale en Inde cette semaine afin de promouvoir des liens étroits entre les deux juridictions dans des domaines tels que le développement des ressources minérales et naturelles essentielles, l'agriculture et l'éducation postsecondaire.

Je suis enthousiaste à l'idée de partager les solutions innovantes de la Saskatchewan avec l'Inde et de me concentrer sur les possibilités de commerce et d'investissement qui existent maintenant et à l'avenir , a déclaré Scott Moe dans un communiqué.

Le gouvernement a ouvert son bureau commercial à New Delhi en 2021. L'an dernier, les exportations de la Saskatchewan vers l'Inde ont atteint 1,4 milliard de dollars. La part des lentilles de la Saskatchewan représente 50 % de ces importations de légumineuses en Inde. Le ministre de l'Agriculture, David Marit, vient de rentrer d'un voyage de neuf jours à Dubaï et à Mumbai.

Interrogée sur le voyage de M. Moe en Inde, la porte-parole de l'opposition en matière d'économie, Aleana Young, a critiqué le bilan économique du gouvernement.

Depuis que Scott Moe a pris le pouvoir, la Saskatchewan se situe à l'avant-dernière place au Canada en termes de croissance de l'emploi. Qu'il s'agisse d'emplois à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit la façon dont on l'envisage, Scott Moe fait reculer notre économie , a déclaré Mme Young dans un communiqué.

Nous devons absolument vendre notre histoire au monde entier, mais les familles de la Saskatchewan qui travaillent dur méritent de voir les résultats de tous ces voyages du Parti saskatchewanais.

Selon les chiffres les plus récents publiés par le gouvernement provincial, ce dernier a dépensé près de 360 000 $ en voyages à l'extérieur de la province du 1er janvier au 30 septembre 2022.

Les dépenses pour les voyages aux Philippines, au Vietnam, en France et en Allemagne à l'automne et à l'hiver 2022 n'ont pas encore été publiées.

La dernière année de voyages ministériels réguliers à l'extérieur de la province était en 2019. Le gouvernement avait alors dépensé plus de 460 000 $.

Entre 2021 et 2022, le gouvernement a ouvert des bureaux à Singapour, à New Delhi (Inde), à Tokyo (Japon), à Mexico (Mexique), à Dubaï (Émirats arabes unis), à Londres (Royaume-uni) et à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam).