Il est désormais interdit de nettoyer son entrée à l’eau potable à Rimouski

L'ancien règlement permettait un tel nettoyage à l'eau une fois par an, ce qui ne sera plus possible.

Le règlement prévoit des amendes plus élevées qu'auparavant pour les contrevenants, soit de 175 $ pour les contrevenants physiques et de 350 $ pour les personnes morales. L'amende sera doublée en cas de récidive.

Par contre, le lavage demeure permis dans le cas de travaux d'aménagement nécessitant un nettoyage à l'eau.

Jean-Claude Roy, un citoyen, s'est présenté au micro lors de la période de questions allouée au public à la séance du conseil municipal.

M. Roy a dit être lui aussi contre le gaspillage de l'eau potable. Il a cependant affirmé que la Ville aurait pu trouver d'autres solutions pour tenter d'y parvenir.

Le conseiller du district de Saint-Robert, Jocelyn Pelletier, lui a répondu qu'après la sécheresse qui a marqué les étés 2020 et 2021, la Ville souhaitait agir pour limiter le gaspillage de l'eau potable.

On était au plus bas dans notre réservoir d'eau et il y avait encore des gens qui arrosaient leurs pelouses. Si cette situation critique là [...] n'a pas empêché les personnes d'arroser leurs pelouses et leur asphalte, je ne vois pas quelles mesures de sensibilisation on peut faire, autre que l'interdiction , a-t-il réagi.

Jean-Claude Roy a renchéri en soutenant que le problème, à son avis, n'était pas l'ancien règlement, mais son application. Vous soulevez un bon point parce que le problème, c'est un problème d'application du règlement, a-t-il poursuivi. Vous aviez un bon règlement avant, mais il n'était pas appliqué.

Les propriétaires de piscine doivent aussi assumer une taxe de 50 $ par an. (Photo d'archives) Photo : getty images/istockphoto / Chiyacat

Le règlement précise par ailleurs que l'arrosage de nouvelles plantations est permis tous les jours, entre 20 h et 22 h, lorsqu'on détient un certificat d'autorisation d'arrosage délivré par le Service génie et environnement de la Ville de Rimouski. Aucun certificat ne peut être accordé au mois de juillet.

Il est toujours permis d'arroser une pelouse fraîchement posée pendant quatre heures, exclusivement le jour même de son installation, en dehors des heures d'arrosage permises.

Le règlement stipule que le lavage des véhicules routiers est permis en tout temps à condition d'utiliser une lance à fermeture automatique et de n'utiliser que l'eau strictement nécessaire à cette fin .

Enfin, depuis l'adoption du dernier budget, une nouvelle taxe de 50 $ par an est imposée aux propriétaires de piscine.