Le Québec essuie une dernière bordée de neige pour février

Environnement Canada a émis des avertissements météorologiques pour une partie de l'Outaouais et des Laurentides ainsi que pour Lanaudière, Laval, Montréal, la Montérégie et le Centre-du-Québec. Certains secteurs de la Mauricie, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches sont également touchés.

Il est prévu que la majorité de ces régions reçoivent près de 15 centimètres de neige. Mais certaines – comme la Mauricie, Québec et Charlevoix – pourraient recevoir jusqu'à 20 centimètres.

Dans tous les cas, les précipitations devraient cesser en fin de journée pour laisser place à un ciel plus dégagé, mercredi.

Déjà, la chaussée est partiellement couverte de neige, de l'Outaouais à l'Estrie, en passant par le Grand Montréal.

Environnement Canada recommande aux automobilistes d' [adapter] leur conduite aux conditions routières changeantes , avertissant que l'accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles et que la visibilité [pourra] être soudainement réduite par moments dans la neige forte .

Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l'heure de pointe en zones urbaines , prévient aussi le ministère.

Lundi, le même système a laissé derrière lui un léger couvert de neige en Ontario. Mardi matin, le transport scolaire a d'ailleurs été annulé dans le sud, le nord et l'est de la province.