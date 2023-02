Des producteurs poursuivent la succession d’Anne... La maison aux pignons verts

Les producteurs américains d'une comédie musicale sur Anne... La maison aux pignons verts ont intenté une action en justice à New York, affirmant que leur spectacle ne porte pas atteinte à la plus célèbre exportation de l'Île-du-Prince-Édouard.

La poursuite déposée la semaine dernière devant le tribunal du district sud de New York par les producteurs du spectacle allègue que le roman de Lucy Maud Montgomery n'est plus soumis au droit d'auteur et est dans le domaine public au même titre que les pièces de Shakespeare.

Les producteurs affirment que la Anne of Green Gables Licensing Authority - détenue conjointement par la province et les héritiers de Lucy Maud Montgomery - leur a envoyé une lettre de mise en demeure affirmant la propriété de la marque et demandant que Anne of Green Gables : A New Musical soit renommé.

Une oeuvre du domaine public

La poursuite indique qu'Anne... La maison aux pignons verts est dans le domaine public parce que le livre a été publié en 1908 et aurait dû entrer dans le domaine public en 1983, selon la loi américaine sur le droit d'auteur.

Le manuscrit original d'Anne… la maison aux pignons verts n'est généralement affiché que sur quelques pages à la fois, mais il sera désormais entièrement accessible en ligne. Photo : Radio-Canada / Stacey Janzer

Elle affirme que la Anne of Green Gables Licensing Authority tente effrontément de monétiser et de prolonger la durée de vie d'un droit d'auteur expiré .

La Anne of Green Gables Licensing Authority n'avait pas répondu à La Presse Canadienne au moment d'écrire ces lignes.