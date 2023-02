Le transport scolaire est annulé dans l’Est de l’Ontario

Jusqu’à 15 centimètres de neige sont attendus d’ici mardi midi. Environnement Canada a émis des avertissements de chute de neige pour Ottawa, Gatineau, Prescott-Russell, Cornwall et Brockville, entre autres.

Cette nouvelle chute de neige contraint le Consortium de transport scolaire d’Ottawa à annuler son transport en raison des mauvaises conditions routières à Arnprior, Brockville, Carleton place, Almonte, dans le Comté de Renfrew pour les écoles à Pembroke, dans les Comtés unis de Prescott et Russell, à Kingston, à Marionville, à Merrickville et Kemptville et à Trenton. En revanche, le transport scolaire est maintenu à Ottawa.

Toutes les écoles desservies restent toutefois ouvertes, indique le Consortium sur son site internet, mardi matin.

Les autobus de la Commission de transport des étudiants d'Ottawa (Ottawa Student Transportation Authority - OSTA) fonctionnent, quant à eux, normalement, est-il indiqué sur son site internet.

Annulation dans l'est ontarien

Dans l’est ontarien, le Consortium de transport scolaire de l’Est et le Transport des étudiants de l'Est de l'Ontario (Student Transportation of Eastern Ontario - STEO) ont également annoncé l’annulation de leur service pour mardi.

Début du widget . Passer le widget? 28 FÉVRIER 2023 - Transport scolaire ANNULÉ aujourd'hui (toutes les régions du CTSE). Écoles demeurent ouvertes. School transportation CANCELLED today (all CTSE's regions). Schools remain open. — Consortium de l'Est (@Consortium_Est) February 28, 2023 Fin du widget . Retour au début du widget?

Les écoles du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO), Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), du Conseil scolaire de district du Haut-Canada (UCDSB) et celles du Conseil scolaire anglophone de district catholique de l'Est de l'Ontario (CDSBEO) que ces deux compagnies desservent restent toutefois ouvertes.

Aucune perturbation annoncée en Outaouais

En Outaouais, aucun des centres de services scolaires n’avait annoncé de perturbation de son transport scolaire mardi matin, au moment de publier ces lignes.