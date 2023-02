La porte-parole du Parti libéral en matière de santé mentale affirme qu'un rendez-vous d'une heure n'est pas suffisant pour répondre aux besoins des gens.

Rafah DiCostanzo dit que cinq séances ou plus sont généralement nécessaires pour que la consultation ait un impact, ajoutant qu'une seule séance n'a pas beaucoup de valeur si la thérapie n'est pas poursuivie.

2,3 millions $ par an

Le gouvernement progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse a déclaré la semaine dernière qu'il dépenserait 2,3 millions $ par an pour une séance gratuite de consultation individuelle, de couple ou familiale pouvant être menée par téléphone, en ligne ou en personne à Halifax, Sydney, Kentville et New Glasgow.

Mme DiCostanzo affirme que le plan du gouvernement est un pansement coûteux.

Le gouvernement affirme que la séance de consultation gratuite viendra compléter les outils virtuels disponibles sur le site web sur la santé mentale et les dépendances de Santé Nouvelle-Écosse.

Cette dépêche a été produite avec l'aide financière des Bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.