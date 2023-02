Les porteurs d’un projet de centre pour Autochtones poursuivent la ville de Bashaw

Les instigateurs d’un projet de centre de bien-être pour des familles autochtones veulent intenter un procès en dédommagement de 4 millions de dollars contre Bashaw, une petite ville du centre de l’Alberta. Des allégations non prouvées en cour laissent entendre que les responsables municipaux auraient bloqué et porté préjudice au projet à cause de préjugés raciaux.