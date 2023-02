Le Dr Boileau commentait une enquête de Radio-Canada qui fait état des résultats d’une vaste étude scientifique québécoise qui démontre des concentrations élevées de ces polluants dans l'eau de Saint-Donat, dans Lanaudière, et de Val-d’Or, en Abitibi.

Selon cet avis scientifique, la présence de PFAS dans l’eau potable n’est pas une surprise en soi, ces polluants étant présents dans des produits couramment utilisés comme les emballages, les poêles en téflon et le maquillage. Toutefois, à trop haute concentration, ils sont associés à des cas de cancer, de cholestérol et de problèmes du système immunitaire.

Leurs concentrations sont particulièrement préoccupantes à Saint-Donat, dans Lanaudière, et à Val-d’Or, en Abitibi. Les résultats de Saint-Donat montrent la présence d’un total de 68 à 82 nanogrammes/litre (ng/L) de PFAS par échantillon. À Val-d’Or, les échantillons varient de 35 à 171 ng/L.

« Nous ne sommes pas dans une situation au Québec où on doit dire aux gens de ne pas boire de l’eau potable, pas du tout. L’eau est très potable. » — Une citation de Le Dr Luc Boileau, directeur national de la santé publique du Québec

Selon le responsable de la santé publique, les taux de contamination au Québec sont bien en deçà des limites canadiennes . Il n’existe aucune norme au Québec sur la présence de PFAS dans l'eau. Toutefois, le 7 février 2023, Santé Canada a proposé un nouvel objectif de 30 ng/L. Mais ce n’est pas une norme , a dit le Dr Boileau. C’est un objectif à atteindre graduellement. [...] C’est un principe de précaution que nous établissons au Québec comme au Canada.

Plus de 370 villes québécoises présentent des traces de polluants éternels potentiellement cancérigènes dans l'eau potable. Doit on s’inquiéter pour notre santé? Julie Drolet fait le point avec le directeur de la santé publique, le Dr Luc Boileau.

Il affirme par ailleurs que la situation à Val-d’Or a été corrigée, ils ont changé de puits d’approvisionnement . Quant à Saint-Donat, il assure que ce ne sont pas des taux très, très, très élevés . On n’est pas du tout dans une situation alarmiste , a-t-il encore répété.

C’est un dossier qui nous intéresse beaucoup, mais de là à dire que nous sommes inquiétés ou préoccupés, non. Nous sommes toutefois très intéressés par le dossier [...] parce qu’effectivement, on a documenté que chez certains de ces produits-là − il y en a des milliers −, il y avait des effets qui pouvaient être délétères , a expliqué le Dr Boileau.

Selon lui, ce n’est pas encore tout à fait clair si les PFAS ont un impact clinique sur le système immunitaire, mais il y a aussi des relations avec le cancer . La situation actuelle ne représente pas une inquiétude réelle pour nous. Toutefois, il faut prendre ça au sérieux , a-t-il ajouté.

Il a également tenu à assurer que la santé publique suit la progression de ce dossier-là en collaboration avec le ministère de l’Environnement et avec les municipalités.

« Nous avons une excellente collaboration avec le ministère de l’Environnement, qui nous fournit toutes les données. [...] Maintenant, c’est à nous, comme experts en santé publique, d'établir s’il y a un risque. Pour l’instant, les gens peuvent continuer à consommer l’eau, il n’y a pas de souci à avoir autour de ça. » — Une citation de Le Dr Luc Boileau, directeur national de la santé publique du Québec

Il invite par ailleurs les personnes qui ont des inquiétudes à contacter la santé publique.

Au Québec, on a une situation très avantageuse par rapport à ce que l’on voit aux États-Unis et on se compare très bien au reste du Canada et à l’Europe aussi , a encore dit le Dr Boileau.

C’est un sujet vraiment d’intérêt pour nous, nous y travaillons. Mais pour l’instant, il n’y a aucun signal à envoyer à la population [pour l'aviser] de ne pas consommer l’eau. L’eau est de bonne qualité.