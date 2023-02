Le ministre fédéral de la Santé reconnaît que l’accès à l’avortement est inégal au N.-B.

Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral de la Santé, concède que l’accès à l’avortement au Nouveau-Brunswick n’est pas égal pour tous, mais il ne s’engage pas à faire d’actions concrètes pour le rendre plus égal.

Le ministre a rencontré le premier ministre Blaine Higgs la semaine dernière au sujet d’une entente de transferts en santé d’une valeur de 900 millions de dollars sur 10 ans.

Blaine Higgs (à gauche), premier ministre du Nouveau-Brunswick, avec les ministres fédéraux Dominic LeBlanc (au centre) et Jean-Yves Duclos (à droite), lors de cette rencontre Photo : CBC / Jacques Poitras

Malgré cette collaboration, M. Duclos émet encore publiquement certaines réserves sur l’accès à l’avortement au Nouveau-Brunswick.

Le Nouveau-Brunswick est la seule province où les services d’avortement ne sont pas offerts à l’extérieur d’hôpitaux, donc ça amène des questions évidentes sur l’accès à ces services , a-t-il dit.

Le ministre dit attendre les conclusions d'une étude commandée par Ottawa en 2021 sur les barrières à l'avortement au Nouveau-Brunswick. Cette étude devrait être terminée en juin.

La province permet l'avortement chirurgical jusqu'à 13 semaines de grossesse dans trois hôpitaux seulement, à Bathurst et dans les deux hôpitaux de Moncton.

M. Higgs refuse de financer la Clinique 554, une clinique privée à Fredericton, et ce même si le gouvernement provincial s’est tourné vers le secteur privé pour réduire le temps d’attente pour certaines chirurgies.

La Clinique 554 à Fredericton Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le gouvernement fédéral a retiré une somme symbolique des transferts en santé, mais ça n'a pas été suffisant pour convaincre le premier ministre du Nouveau-Brunswick.

La directrice de la Clinique 554 Valerya Edelman assure ne pas savoir ce que pourrait faire de plus le ministre fédéral, puisqu’il s’agit d’une question de compétence provinciale.

C’est délicat pour le gouvernement fédéral de trop s’impliquer dans la prestation des services en santé , a-t-elle dit.

La Clinique 554 offre des avortements chirurgicaux, mais les patientes doivent débourser 700 $. De l'aide financière est offerte dans certains cas.

Le privé en santé, mais pas pour les avortements

En 2020, le premier ministre Blaine Higgs avait justifié sa décision de ne pas financer les services d'avortement de la Clinique 554 puisqu'il s'agirait, selon lui, d'une pente glissante .

Est-ce que cela signifie que nous devrions offrir de plus en plus de services dans des cliniques privées et de moins en moins dans les institutions publiques , avait-il évoqué.

En décembre, le gouvernement conservateur a approuvé un projet de loi permettant à certaines opérations chirurgicales d'être effectuées dans des cliniques privées hors des hôpitaux. Une clinique de Bathurst offre des chirurgies de la cataracte qui sont remboursées par l'assurance-maladie.

Le ministre fédéral de la Santé Jean-Yves Duclos n'a pas voulu commenter à savoir si cette législation contredit les affirmations passées de Blaine Higgs sur l'avortement. Mais il ajoute que c'est quelque chose dont son gouvernement est très conscient .

De son côté, Valerya Edelman croit que tout ce discours est fallacieux.

Je ne suis pas surprise qu'ils élargissent l'accès aux opérations hors des hôpitaux, mais qu'ils ne s'occupent pas de nous à la Clinique 554. Leur objectif a toujours été de limiter l'avortement, point.

L'Association canadienne des libertés civiles poursuit la province au sujet de l'accès à l'avortement, affirmant que le Nouveau-Brunswick viole la Constitution et la Loi canadienne sur la santé.

La province a tenté en 2021 de faire rejeter l'affaire, mais un juge a décidé qu'elle pouvait aller de l'avant.