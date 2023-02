Le Collège d’Alma vise un nouveau pavillon pour ses techniques en sécurité

On a Techniques d'intervention en milieu carcéral, on a aussi Techniques policières autochtones à la formation continue, on a aussi investigation privée et protection de la faune. Le créneau de la sécurité est donc assez fort ici. Évidemment, on souhaite dans le temps ajouter de nouveaux programmes à cette offre-là en termes de sécurité. On cherche à créer un pavillon de la sécurité. On va avoir besoin de soutien en ce sens-là , explique M. Carrier.

Le directeur réagissait alors à l'intention de Québec, révélée lundi par les Coops de l'information, voulant que 1000 étudiants soient formés en techniques policières, au lieu des 700 qui sortent actuellement des 12 collèges qui offrent cette formation.

Deux cellules de prison au Collège d'Alma pour les étudiants en Techniques policières. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Pour le Collège d'Alma, cela se traduirait par l’ajout d’une cohorte de 50 étudiants au DEC en deux ans et de 10 étudiants supplémentaires à la prochaine cohorte du programme régulier de trois ans.

Justin Carrier précise que son organisation va suggérer au gouvernement de mieux répartir ces effectifs. Il croit possible d'ajouter un groupe d'une trentaine de nouveaux étudiants au programme régulier dès l'automne. L'institution devra ensuite évaluer quand elle pourra redémarrer le programme intensif compte tenu du nombre d'enseignants.

Québec veut former davantage de policiers et de policières. Cela se traduit par une hausse du nombre d'étudiants dans les cohortes du Collège d'Alma. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

C’est la même formation exactement. C’est-à-dire qu'on ne retranche pas des compétences ou des cours en tant que tels. Ce qu’on va rechercher, c’est plutôt des candidats qui ont déjà un DEC , par exemple, qui auront fait la formation générale, les cours de français, d'éducation physique, philosophie et anglais. Donc, ils pourront seulement faire la formation spécifique des cours au programme de Techniques policières , conclut-il.

Avec les informations de Gilles Munger