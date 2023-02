La ministre des Finances de la C.-B. promet un budget provincial, mardi, « pour les gens »

Lors de son point de presse prébudgétaire, tenu dans une école où la province a investi dans un programme d’aide alimentaire, la ministre a réitéré les intentions du gouvernement. On dépense sur les gens, on dépense pour aider les gens, on dépense pour s’assurer que les gens ont l’appui et les services dont ils ont besoin , explique-t-elle.

Katrine Conroy a laissé entendre que le budget présenté mardi privilégiera des investissements massifs à la rigueur budgétaire.

« On s’attend à avoir des déficits dans les prochaines années. Nous savons que les choses ne seront pas aussi roses que cette année. » — Une citation de Katrine Conroy, ministre des Finances de la Colombie-Britannique

En décembre, des économistes s’attendaient à un ralentissement de l’économie de la province. Selon la banque TD, le PIB ajusté à l’inflation devrait se contracter de 0,5 % en 2023 et de 0,3 % en 2024.

L’année dernière, la province projetait déjà un déficit de 5,5 milliards de dollars, mais en raison de la reprise économique et des revenus plus importants que prévu, ce déficit s’est transformé en surplus de près de 6 milliards de dollars.

La ministre a aussi confirmé que les surplus anticipés seront entièrement dépensés d’ici le 31 mars.

Il s’agira du premier budget de Katrine Conroy à titre de ministre des Finances. La députée de Kootenay West a fait fi de la tradition voulant que la ministre s’achète des chaussures à la veille du budget.

Je suis très frugale, je n’ai pas acheté de nouvelles chaussures, mais j’ai ciré les miennes hier et elles seront propres, spéciales et élégantes pour le budget , a-t-elle dit.

Les 100 premiers jours

Samedi, le premier ministre David Eby a annoncé lors d’un discours pour marquer les 100 jours de son mandat un autre crédit d’abordabilité qui sera versé aux familles à partir d’avril; une répétition du crédit annoncé lors de son assermentation.

Le premier ministre a confirmé que le budget reflétera les priorités de son gouvernement comme établi dans le discours du Trône : la santé et le logement pour la classe moyenne. Nous allons bâtir du logement abordable, étendre l’accès aux soins de santé, ce qui inclut les soins en santé mentale et en dépendances.

Si le gouvernement s’est fait avare de détails jusqu’ici, le ministre de la Santé Adrian Dix a promis au début du mois des investissements importants pour les soins de santé.

D’autres médias ont aussi rapporté que le gouvernement Eby comptait dévoiler un plan d’un milliard de dollars pour les soins de santé mentale et pour traiter les dépendances, dont les grandes lignes avaient été proposées par l’opposition officielle plus tôt ce mois-ci.

Depuis son assermentation, David Eby a annoncé deux milliards de dollars en mesures diverses pour rendre la vie plus abordable, un milliard de dollars pour les infrastructures municipales et 500 millions de dollars pour le logement.

L’opposition fait ses demandes

En entrevue à la veille du budget, lundi, le chef du Parti libéral Kevin Falcon s’est dit inquiet pour les finances de la province, à la suite d’une série d’annonces faites au cours des dernières semaines.

Je suis encouragé par le fait qu’ils investissent là où c'est nécessaire , a expliqué le chef de l’opposition officielle. Mais sans mécanismes en place [pour s’assurer de l’efficacité des investissements] ça pourrait très mal se terminer.

Dans un communiqué lundi, les verts ont de leur côté appelé le Nouveau Parti démocratique à investir un milliard de dollars pour le transport en commun.

Les Britanno-Colombiens qui vivent à l’extérieur du Grand Vancouver ont été mal desservis de façon chronique , a déclaré Sonia Furstenau. Cet investissement d’un milliard devrait financer le transit régional dans les secteurs comme le corridor Sea-To-Sky et sur l’île de Vancouver.

Les attentes élevées des observateurs

À la veille du budget, différents groupes ont aussi fait valoir leurs attentes et leurs priorités.

Un groupe de défense des droits des personnes invalides, Disability Action, a manifesté devant l'Assemblée législative, lundi, pour réclamer une allocation de 75 millions de dollars par année pour augmenter les taux d’invalidité.

Le groupe Generation Squeeze demande quant à lui à David Eby d’investir davantage pour la jeunesse. Depuis 2017, le laboratoire de l'Université de la Colombie-Britannique a calculé que les dépenses par résident de 65 ans et plus ont augmenté de 80 % davantage que les dépenses pour les résidents de moins de 45 ans, notant que les générations plus jeunes vont éventuellement faire face à une dette plus élevée que les générations précédentes.