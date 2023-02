L’Alberta va financer pour 125 M$ une nouvelle école de commerce à Edmonton

C’est Demetrios Nicolaides, le ministre albertain de l’Éducation supérieure, qui en a fait l’annonce, en soulignant que le financement s’étalera sur quatre ans s’il est adopté dans le budget provincial de 2023 présenté mardi en première lecture.

Le coût total de la nouvelle école de commerce est estimé à 190 millions de dollars. Le reste du financement sera assumé par l’université.

Le nouveau pavillon sera une tour de 7 étages comprenant 30 salles de classe, 20 espaces de travail collaboratif et 15 espaces d'étude.

La future école abritera un laboratoire d'apprentissage immersif doté de l'intelligence artificielle (IA) et de la technologie de réalité augmentée, ainsi que d’une salle de marché connecté en temps réel aux marchés mondiaux.

L'infrastructure permettra à l’université d’augmenter sa capacité d’accueil de 35 000 mètres carrés et d’accueillir 7500 nouveaux étudiants.

30 000 étudiants à l’horizon 2030

Le projet fait partie de la vision stratégique de l’Université MacEwan, qui a l'espoir de croître en moyenne de 5 % par an au cours des dix prochaines années, pour atteindre un total de 30 000 étudiants d'ici 2030.

L’université en est actuellement à seulement quelques centaines d’étudiants pour atteindre sa pleine capacité d’accueil, souligne le ministre Demetrios Nicolaides, en rappelant que l’établissement, qui comprenait au moment de son ouverture en 1971 deux petits campus de fortune accueillant environ 400 étudiants, compte maintenant 18000 étudiants.

Paver la voie du succès

Myles Dykes, le président de l’association des étudiants de l’Université MacEwan, se réjouit de l’investissement annoncé, grâce auquel les étudiants actuels et futurs de MacEwan seront mieux préparés pour réussir .

« Maintenant que nous avons les fonds, nous pouvons commencer à nous enthousiasmer pour l'avenir de notre université, [car] cela signifie de nouveaux espaces de laboratoire qui permettront aux étudiants de découvrir certaines des dernières technologies et d’acquérir ainsi une précieuse expérience de travail pratique avant d'entrer sur le marché du travail. » — Une citation de Myles Dykes, président du syndicat étudiant de l’Université MacEwan

Myles Dykes note également que les étudiants sont excités de savoir que la nouvelle infrastructure offrira des possibilités de collaborations interdisciplinaires.

Le nouveau bâtiment nous donnera plus d'espace, pour que nos idées et nos compétences s'épanouissent, et il préparera les étudiants à réussir , ajoute-t-il.

Une bouffée d’oxygène pour le centre-ville

De nombreux commerces situés dans le centre-ville souffrent d’un problème d’achalandage ayant même contraint certains à fermer leur porte.

La nouvelle école, qui sera bâtie à l'angle sud-est de la 105e Avenue et de la 109e Rue, devrait contribuer à la revitalisation et à la redynamisation du centre-ville.

Investir dans l’Université MacEwan, c’est investir dans l’avenir économique de la ville d’Edmonton, en particulier, et dans l’économie de la province de façon générale , soutient Annette Trimbee, présidente et vice-chancelière de l’Université MacEwan.

Abondant dans le même sens, le ministre Demetrios Nicolaides prévoit que la construction de la nouvelle école apportera plus de vie et plus d'activités au centre-ville.