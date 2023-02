Début des travaux d’agrandissement du bloc opératoire de l’Hôpital Santa Cabrini

Ces travaux, annoncés en juillet 2021, doivent se terminer en 2025, a confirmé le porte-parole du ministère Antoine de la Durantaye.

Le projet prévoit un agrandissement de deux étages, surmonté d'une salle mécanique , indique le ministère dans un communiqué. Le bloc opératoire comptera ainsi huit salles au lieu de six pour consolider les opérations de chirurgie digestive haute et de traitement du cancer du sein, en plus de favoriser le développement de la chirurgie bariatrique .

Le projet inclut aussi la construction d’un stationnement souterrain qui comprendra 121 cases en plus des 416 cases en surface et d’une unité de retraitement des dispositifs médicaux.

Au total, le coût du projet s’élève à 139,4 millions de dollars. Le gouvernement de François Legault assumera la majorité du financement à hauteur de 129,4 millions de dollars . La Fondation de l'Hôpital Santa Cabrini fournira quant à elle la somme restante, soit 10 millions.

Comme plusieurs autres salles d’urgence, celle de Santa Cabrini, dans le quartier Rosemont, connaît beaucoup de difficultés en raison notamment du manque de lits et d’infirmières. En juillet dernier, l'assistante infirmière-chef Sonia Dion avait affirmé à Radio-Canada que des infirmières habilitées à s’occuper de cinq patients aux urgences doivent parfois en prendre le double.

L’Hôpital Santa Cabrini n’est pas le seul établissement hospitalier à faire l’objet de plans d’agrandissement dans le secteur. La Ville de Montréal est engagée depuis 2021 dans des discussions sur le projet de modernisation de 4,2 milliards de dollars de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Le 1er février dernier, la mairesse Valérie Plante, des opposants politiques, ainsi que des représentants des usagers de Maisonneuve-Rosemont se sont inquiétés du flou entourant la rénovation de cet établissement hospitalier, l’un des plus importants de la métropole.