Cisjordanie : une ville attaquée par des colons israéliens

Les tensions sont restées vives lundi. L'armée israélienne a fait état d'une nouvelle attaque ayant tué en fin de journée un automobiliste près de Jéricho, en Cisjordanie, et a dit en rechercher les auteurs.

La victime est un Israélien qui avait également la nationalité américaine, selon le département d'État américain, qui a condamné un meurtre atroce ainsi que celui des deux colons israéliens tués dimanche à Huwara.

Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a également condamné la violence à grande échelle, sans discernement, de colons envers des civils palestiniens à la suite des meurtres .

« Nous attendons du gouvernement israélien qu'il s'assure que les responsables de ces attaques rendent pleinement des comptes. » — Une citation de Ned Price, porte-parole du département d'État

Ces violences surviennent alors que le conflit israélo-palestinien connaît une nette escalade et que des responsables de chaque côté se sont engagés, lors d'une réunion dimanche en Jordanie, à prévenir toute nouvelle violence .

100 voitures et 30 maisons incendiées

Dimanche soir, des centaines de colons israéliens sont entrés à Huwara, une petite ville du nord de la Cisjordanie, où ils ont jeté des pierres vers des habitations palestiniennes et incendié des bâtiments, des poubelles et des voitures.

Au petit matin, une décharge avait des airs de cimetière de voitures avec des dizaines de véhicules calcinés.

Ils ont brûlé tout ce qu'ils ont trouvé , a raconté à l' AFP un habitant, Kamal Odeh : Ils ont incendié plus de 20 bâtiments, dont des magasins, des maisons. Même les arbres n'ont pas été épargnés.

Selon Wajeh Odeh, membre de la municipalité de Huwara, plus de 100 voitures ont été incendiées et 30 maisons brûlées ou endommagées.

Nous considérons ces actes comme des actes de terrorisme , a dit un responsable de l'armée israélienne, affirnant estimer que de 300 à 400 colons étaient entrés dans la ville palestinienne par esprit de vengeance .

Huit Israéliens ont été arrêtés, la plupart d'entre eux ayant été libérés depuis, selon la police.

« Il ne peut pas y avoir de justification au terrorisme, aux incendies criminels et aux actes de vengeance envers des civils. » — Une citation de Tor Wennesland, médiateur de l'ONU pour le Proche-Orient

Le ministère français des Affaires étrangères a jugé inacceptables ces violences, qui menacent de devenir hors de contrôle , contre des civils palestiniens en Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967. Il a aussi condamné fermement l'attaque qui a coûté la vie à deux Israéliens .

Ceux-ci, deux frères, se trouvaient en voiture à Huwara dimanche après-midi lorsqu'ils ont été tués par balles dans ce que le gouvernement israélien a qualifié d' attentat terroriste palestinien . Les auteurs de l'attaque sont toujours recherchés.

Plus tard, un Palestinien a été tué par balles alors que les forces israéliennes et des colons se trouvaient à Zaatara, un village près de Naplouse. L'armée a indiqué à l' AFP qu'elle ne lui avait pas tiré dessus.

Plusieurs centaines de personnes ont assisté lundi à Jérusalem aux funérailles des deux colons tués. Leurs cercueils, portés par des proches et des soldats, étaient recouverts de drapeaux israéliens.

Le rabbin Shmuel Yaniv, grand-père des deux frères, a affirmé que même face au mal , il faut se rappeler que nous avons tous été créés à l'image de Dieu .

Un pogrom , selon des organisations israéliennes

Lundi soir, l'armée a indiqué que des terroristes palestiniens présumés avaient grièvement blessé par balles un automobiliste près de Jéricho, disant avoir établi des barrages routiers pour retrouver les auteurs de l'attaque. L'homme de 27 ans a été déclaré mort à l'hôpital de Hadassah à Jérusalem.

À propos des violences à Huwara, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a dit juger intolérable une situation dans laquelle des citoyens se font justice eux-mêmes après des propos similaires du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, de maires de colonies et du premier ministre Benjamin Nétanyahou.

À la tête d'un gouvernement qui compte plusieurs ministres eux-mêmes colons, M. Nétanyahou a demandé qu'on laisse les forces de sécurité accomplir leur mission .

Des organisations israéliennes de défense des droits de la personne ont dénoncé un pogrom , soutenu par le gouvernement israélien, selon La paix maintenant .

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a accusé Israël de protéger les actes terroristes perpétrés par des colons .

L'armée israélienne, qui a multiplié depuis près d'un an en Cisjordanie les opérations présentées comme antiterroristes , y a mené mercredi dernier son incursion la plus meurtrière depuis au moins 2005, tuant 11 Palestiniens.